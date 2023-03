Rotary Club di Massa Marittima e Futura sostengono il progetto "Mamma Latte"

Massa Marittima: Si è tenuta venerdì 24 marzo la conviviale del Rotary Club di Massa Marittima presso la struttura Mater Ecclesiae. Ospiti della serata Valentina Cenerini, ostretrica laureanda e volontaria, ideatrice del progetto Mamma Latte e Paulina Joanna Switek, giovane mamma imprenditrice e titolare del marchio Mamashy.

Il progetto Mamma Latte è nato dall'idea di contrastare i gravi fenomeni di malnutrizione neonatale presenti in alcune aree del mondo, luoghi in cui questa piaga è purtroppo endemica, provocando in milioni di bambini patologie irreversibili e morte. Mamma Latte intende educare alla riallattazione e all'allattemento baliatico le molte mamme presenti in Kenya e che vivono nelle aree più depresse del paese africano, dove acqua, cibo, medicinali sono di difficile reperimento. Ciò consentirebbe di mettere a disposizione il latte per un numero più significativo di bambini rimasti orfani o privi di un adeguato contesto di protezione.





D'altronde l’allattamento al seno è il modo più sicuro per nutrire un bambino sotto i sei mesi di età, poichè come alimento contiene anticorpi e altri elementi che tendono a proteggerlo da infezioni mortali. Allo stesso tempo il latte materno rimane un elemento chiave nei mesi successivi. Ciò soprattutto se si tiene conto dell'accesso spesso limitato all'acqua potabile e delle condizioni igienico sanitarie compromesse, che non consentono una preparazione della formula in totale sicurezza. Per questo motivo il Rotary Club di Massa Marittima e la società Futura srl hanno deciso di donare, a supporto del progetto, 4 tiralatte elettrici.

"Quando abbiamo saputo dell'esistenza del progetto "Mamma Latte" abbiamo subito cercato di capire come contribuire al suo rafforzamento - ha affermato Paulina Joanna Switek, titolare della Futura srl e proprietaria del marchio Mamashy - La nostra società commercializza tiralatte elettrici indossabili, pensati per supportare le mamme nella pratica dell'allattamento e delle loro attività quotidiane.

Nonostante ci siamo costituiti da poco, il nostro impegno nel sociale ci ha portato a sostenere fin da subito iniziative che andassero esattamente nella direzione della nostra mission: consentire cioè ai bambini di accedere al latte materno e alle mamme di riuscire a gestire al meglio il periodo dell'allattamento e, quindi, di avere più tempo per se stesse e per prendersi cura del proprio bambino. In questo caso l'apporto del nostro dispositivo elettronico consentirà una maggiore produzione e una maggiore facilitazione nella distribuzione del latte materno prodotto".

"Per noi è un piacere dare un contributo a questa iniziativa - ha sottolineato il presidente Carlo Vivarelli - che va esattamente nella direzione tracciata oltre cento anni fa dal nostro club, ovvero fin dal momento della sua costituzione: consentire ai popoli e, dunque, alle persone di condurre un'esistenza affrancata dai bisogni primari, come quella dell'alimentazione e di vivere in ambienti e contesti congeniali alla protezione della loro salute e della loro incolumità. Il tutto in ottica di un progresso umano orientato alla pace e alla concordia.

Grazie a persone come Valentina, che a soli 23 anni, ha deciso di impegnarsi in prima linea in questa diffcile battaglia, e a imprese illuminate come Futura srl questo auspicio oggi si rafforza. Per questo motivo compito del nostro club sarà quello di supportarle perchè il loro agire nel mondo possa produrre ancora più valore per tutta quanta la collettività".

(nelle foto Valentina Cenerini - Carlo VIvarelli / Paulina Joanna Switek - Valentina Cenerini)