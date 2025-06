Rossi (Fdi) su referendum, "Schiaffo alla sinistra: PD e M5S bocciati dal paese reale"

Fabrizio Rossi (FdI): "La propaganda progressista non convince più nessuno. La cittadinanza non è un automatismo, ma una conquista."

Grosseto: "I risultati dei referendum dimostrano chiaramente una cosa: la sinistra ha perso. Ancora una volta, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si sono schierati su posizioni ideologiche, lontane dai bisogni concreti dei cittadini, e sono stati sonoramente sconfitti con il mancato raggiungimento del quorum". Lo dichiara Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, commentando l'esito delle consultazioni referendarie.

"I cittadini si sono espressi con chiarezza, bocciando la propaganda progressista. È la conferma che le parole d'ordine della sinistra non convincono più nessuno: non rappresentano né il cambiamento, né l'interesse nazionale. I quesiti stessi rappresentavano un ostacolo alla comprensione e mal si conciliavano con l’istituto del referendum. Il più insidioso era quello sulla "cittadinanza breve", sciagurato e dagli effetti deflagranti. La cittadinanza italiana non è un automatismo, ma una conquista."

“È ora che PD e 5 Stelle prendano atto della realtà – conclude Rossi – e smettano di impartire lezioni a chi, ogni giorno, si confronta con i problemi veri degli italiani. Questo è un altro schiaffo alla boria di certa sinistra, sempre più in crisi di identità”.