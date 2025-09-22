Rossi (FdI): “Rosini fa polemica sul nulla: nella locandina gli appuntamenti sono chiari, non sa nemmeno leggere”

Grosseto: “Leggo con stupore – e direi quasi con divertimento – le dichiarazioni del consigliere comunale del Pd Stefano Rosini sul Miglio d’Oro. Un attacco totalmente pretestuoso, che dimostra ancora una volta come certa opposizione sia più interessata a inventarsi polemiche che a occuparsi dei problemi dei grossetani”. Così Fabrizio Rossi deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore allo sport del comune di Grosseto in risposta a consigliere comunale Pd Grosseto.

“La locandina che ho pubblicato – commenta Rossi - e che Rosini evidentemente non ha letto con attenzione, riporta i miei impegni pubblici della settimana, distinguendo chiaramente quando si tratta di appuntamenti politici o elettorali e quando invece si parla di eventi istituzionali o pubblici, come l’incontro con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli o, appunto, il Miglio d’Oro”.

“Il Miglio d’Oro – spiega Rossi – è una manifestazione sportiva e di comunità promossa dal Rotary Club di Grosseto, alla quale partecipo come parlamentare del territorio, assessore allo sport e come cittadino che sostiene con convinzione queste iniziative. La foto assieme al vice presidente della Provincia Valentino Bisconti, nonché candidato alle regionali per Avs a sostegno di Giani, ne è la riprova. Solo chi vuole strumentalizzare a tutti i costi può pensare che un evento sportivo, di solidarietà, di inclusione e condiviso venga “politicizzato”.

“Forse Rosini non si accorge che, così facendo, non offende me ma rischia di sminuire l’impegno e il lavoro di associazioni, volontari e organizzatori che rendono possibile una manifestazione così importante per Grosseto. Invito, quindi, Rosini a smetterla con le polemiche da tastiera e a dedicarsi in proposte concrete per la città. I cittadini hanno bisogno di serietà, non di teatrini”, conclude Fabrizio Rossi.



