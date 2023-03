Rossi (FDI): Piena solidarietà a capogruppo Foti per minacce social ricevute

Roma: "Piena solidarietà e vicinanza al capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti per gli insulti, le intimidazioni e le minacce ricevute sui social da parte di sconsiderati. Purtroppo, non è la prima volta che il nostro capogruppo è soggetto a questo tipo di insulti e minacce, ma non per questo si farà di certo intimorire, anzi, come è di solito fare, Foti ha risposto al tempo stesso con fermezza e anche usando un pizzico di ironia. Sono episodi da condannare e che non fanno bene alla nostra democrazia”. Così ha dichiarato il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, On.le Fabrizio Rossi