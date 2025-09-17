Rossi (FdI): “Grazie a ministro Giuli presto nuove risorse per patrimonio culturale di Grosseto”

“Con Cavallerizza ed ex cinema Marraccini la città compie un passo decisivo verso il futuro”

Grosseto: “La visita a Grosseto del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è un segnale di grande attenzione del governo Meloni verso il nostro territorio e verso il patrimonio culturale della città capoluogo della Maremma”. Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore all’Urbanistica e Centro Storico del comune di Grosseto, ha commentato la giornata istituzionale che ha visto il ministro Alessandro Giuli protagonista in due luoghi simbolo della città: il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, accolto dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal prefetto di Grosseto, Paola Berardino, e la storica Chiesa di San Pietro, dove ad attenderlo vi era il Vescovo di Grosseto, monsignor Bernardino Giordano.





“La Chiesa di San Pietro – prosegue Rossi, - una delle testimonianze più antiche e identitarie della città, è stata già al centro dell’impegno del governo: grazie a un decreto del Ministero della Cultura, nell’ambito del Pnrr – Recovery Art, sono stati infatti assegnati circa 300mila euro per interventi di sicurezza sismica e restauro, con l’obiettivo di preservare un bene che affonda le sue radici tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo e che, nel corso dei secoli, ha rappresentato un punto di riferimento storico e spirituale per Grosseto”.

“Ringrazio personalmente il ministro Giuli – ha sottolineato Rossi – così come il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Cultura, Alessandro Amorese, per il costante impegno dimostrato verso la nostra comunità. Questo governo non solo tutela, ma valorizza i nostri beni culturali, facendone leve di crescita identitaria, sociale ed economica”.

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi in città, il ministro Giuli ha annunciato due ulteriori interventi di straordinaria importanza che verranno finanziati per Grosseto: la valorizzazione della Cavallerizza sulle Mura Medicee, con il recupero della piazza bassa del Bastione, punto di logistica per iniziative culturali e sportive, completando l’Arena omonima recentemente recuperata, con la realizzazione di shipping container attrezzati, servizi igienici accessibili, camerino artisti, per un importo di circa 350 Mila euro.

L’altro intervento, prevede invece la riqualificazione dell’ex cinema Marraccini, nel cuore del centro urbano. Un intervento che si propone di recuperare gli spazi del foyer dell’ex cinema al fine di potervi allestire uffici municipali dedicati alla promozione turistica, confidando altresì nel completo recupero dell’immobile per la realizzazione di spazi museali e congressuali, avviando finalmente la rifunzionalizzazione di un edificio da tempo attesa da tutti i cittadini, che potrà tornare a essere un luogo di incontro, cultura e socialità per l’intera comunità. Opera, quest’ultima finanziata per oltre 250 Mila euro.

“Si tratta di due progetti fondamentali, che daranno nuova linfa al nostro patrimonio culturale e al tessuto cittadino. Come amministrazione comunale, lavoreremo fianco a fianco con il ministero per trasformare queste risorse in realtà concrete e durature. Grosseto ha finalmente l’attenzione che merita e oggi, grazie al governo Meloni, può guardare al futuro con fiducia, consapevole che la cultura e l’identità siano i veri motori dello sviluppo del territorio”, conclude Fabrizio Rossi.



