Rossi (FdI): “Con nuova legge su impianti scolastici, grande opportunità per sport grossetano”

Grosseto: «L’approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge che consente alle associazioni e società sportive di utilizzare gli impianti sportivi scolastici anche al di fuori dell’orario delle lezioni è un risultato di straordinaria importanza per tutto il mondo dello sport, in particolare per realtà territoriali come quella grossetana, dove ogni giorno decine di associazioni e società sportive cercano spazi adeguati per far allenare e giocare i propri tesserati». E’ quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore allo sport del Comune di Grosseto, commentando il via libera unanime della Camera dei Deputati al provvedimento sostenuto dal Governo Meloni e promosso dai ministri Giuseppe Valditara (istruzione e del merito) e Andrea Abodi (Sport e Giovani).

«Questo provvedimento – prosegue Rossi – rappresenta un passo avanti concreto verso la piena valorizzazione dello sport come strumento educativo, sociale e di benessere. Rendere accessibili le palestre e gli impianti scolastici alle associazioni significa dare nuove possibilità a giovani, famiglie e società sportive che ogni giorno promuovono valori fondamentali come l’impegno, la disciplina e l’inclusione».

«A Grosseto – aggiunge il parlamentare – viviamo quotidianamente la difficoltà di garantire spazi per tutte le realtà sportive, dalle discipline di squadra a quelle individuali. L’apertura degli impianti scolastici rappresenta dunque una boccata d’ossigeno per il movimento sportivo cittadino e un’occasione per ottimizzare strutture già esistenti, senza ulteriori costi per la collettività».

«Ringrazio il Governo Meloni e i ministri Abodi e Valditara per l’attenzione rivolta al mondo dello sport, che non è solo competizione ma crescita, sviluppo e coesione sociale. Anche Grosseto saprà cogliere al meglio questa opportunità, rafforzando il legame virtuoso tra scuola e sport, tra associazioni e territorio», conclude Fabrizio Rossi.