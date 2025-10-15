Rossi (FdI): “Con il piano Coltivaitalia, 300 milioni per rilanciare l’olivicoltura italiana”

Il deputato grossetano: “Un sostegno concreto per Toscana e Maremma, il governo Meloni investe nella qualità e nella tradizione del Made in Italy”

Grosseto: “Con piano Coltivaitalia, governo Meloni e ministro Francesco Lollobrigida dimostrano ancora una volta attenzione e concretezza verso il mondo agricolo e, in particolare, verso un comparto simbolo del nostro Made in Italy: l’olivicoltura”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Ambiente della Camera.

“Il provvedimento, che stanzia 300 milioni di euro, - commenta Rossi – punta a sostenere la filiera olivicola nazionale attraverso interventi mirati di reimpianto e riconversione degli oliveti colpiti da fitopatie, la promozione di cultivar resistenti e il rafforzamento della capacità produttiva del settore. Un piano che unisce risorse, strategia e visione per rendere più competitivo e sostenibile uno dei pilastri dell’agricoltura italiana. Una maggiore produzione nazionale significa ridurre le importazioni e puntare sulla qualità del prodotto, il nostro olio, unico al mondo”.

“Per la Toscana e in particolare per la provincia di Grosseto, - sottolinea Rossi – dove in queste settimane la raccolta di olive sono in piena produzione, questo intervento rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale. Nella nostra terra, l’olivicoltura non è solo economia, ma anche tradizione, paesaggio e identità culturale. Difendere gli oliveti significa difendere il territorio e chi ogni giorno vi lavora con passione”.

“Ringrazio il ministro Francesco Lollobrigida per la sensibilità e l’impegno con cui sta portando avanti una politica agricola fondata sulla sovranità alimentare, sulla tutela delle produzioni italiane e sulla valorizzazione dei territori. Con scelte come questa, il governo Meloni dimostra di saper investire con lungimiranza in un settore strategico per il presente e il futuro del Paese”, conclude Fabrizio Rossi.