Rossi (Fdi), “Con decesso Berlusconi se ne vanno trent'anni storia politica italiana"

Firenze: “Questa mattina, Silvio Berlusconi ci ha purtroppo lasciato. Berlusconi è stato un riferimento per tutto il centrodestra unito. Già dal 1993 aveva capito che la strada per cambiare la politica della nazione era il centrodestra, alleanza politico culturale alternativa alla sinistra.

Per il sottoscritto, che ha iniziato a fare politica ad inizio anni ’90, Berlusconi è stato, assieme a molti altri personaggi politici della destra italiana, uno dei punti di riferimento per un progetto politico in evoluzione, ma ancora attuale. Certamente sarà ricordato come il padre nobile del centrodestra, che ha guidato per tanti anni. Un simbolo di una stagione politica, oltre che riferimento per tutta l’imprenditoria nazionale. A nome del Partito regionale toscano intendo esprimere vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità politica di Forza Italia”. A dichiararlo è il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, Onorevole Fabrizio Rossi.