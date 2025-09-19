Rossi, FDI: "Borghi e territori, l'Italia di Mezzo deve tornare protagonista"

Alberese (GR), 19 settembre – “Desidero innanzitutto ringraziare Ance Toscana, Ance Grosseto e il Gruppo Giovani Imprenditori Edili per aver organizzato un’iniziativa di così grande valore, in un luogo simbolico come il Parco della Maremma, che rappresenta al meglio la bellezza e la ricchezza del nostro territorio”. Con queste parole Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e componente della Commissione ambiente e territorio della Camera, è intervenuto alla tavola rotonda “Borghi intelligenti e paesaggi resilienti: costruire nell’Italia di mezzo del futuro”.





“Il tema che affrontiamo – ha aggiunto Rossi – è di straordinaria attualità: rigenerare i borghi e le aree provinciali significa ripensare al futuro dei nostri territori, coniugando innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale. La Maremma e l’Amiata conoscono bene lo spopolamento, la desertificazione commerciale e la perdita di servizi essenziali. Senza interventi concreti, il rischio è vedere intere comunità svuotarsi e perdere vitalità”.

“Potenziamento della mobilità locale e digitale, sostegno alle piccole e medie imprese e all’artigianato, servizi scolastici e sanitari nei piccoli centri, valorizzazione culturale e turistica dei borghi, questa è l’Italia di mezzo che non può più essere terra di nessuno. Territori che devono tornare a essere cuore pulsante del Paese: non periferia dimenticata, ma centro di un futuro sostenibile e resiliente. È questa la visione che il Governo Meloni sta portando avanti con determinazione, e che Fratelli d’Italia continuerà a difendere, anche qui in Maremma”, conclude Fabrizio Rossi.