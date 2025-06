Rossi (FdI): "Bicicletta è futuro sostenibile, soprattutto in Maremma. A Grosseto investiamo in mobilità dolce e connessioni ciclabili centro frazioni

Grosseto: “Celebrare la Giornata mondiale della bicicletta non è solo un'occasione simbolica, ma un impegno concreto verso una mobilità più sostenibile, una maggiore qualità della vita e una città più vivibile per tutti”. Lo dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati e assessore all'Urbanistica e allo Sport del Comune di Grosseto, in occasione della ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per valorizzare l'uso della bicicletta.

"La bicicletta - sottolinea Rossi - è un mezzo economico, accessibile, ecologico e adatto a tutte le età. Fa bene alla salute, riduce il traffico, contribuisce a diminuire l'inquinamento acustico e ambientale. Non a caso l'Italia è prima in Europa per esportazioni di biciclette, con un valore che ha superato i 609 milioni di euro: un primato industriale, economico e sportivo di cui andare fieri."

"In questo contesto – prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia – anche Grosseto vuole fare la sua parte. Come amministrazione comunale, stiamo investendo in infrastrutture ciclabili, ampliando costantemente la rete di piste presenti sul territorio. Nei nostri strumenti urbanistici è previsto un progetto ambizioso di connessione ciclabile tra tutte le frazioni e il capoluogo, per promuovere spostamenti sicuri e sostenibili anche nelle aree extraurbane. Inoltre inizieranno entro breve termine i lavori della ciclovia Tirrenica che unirà Principina a Mare al ponte ciclopedonale sul fiume Ombrone ad Alberese".

"La mobilità dolce - conclude Rossi - non è solo una scelta ambientale, ma anche una visione di città moderna e attiva. Continueremo a lavorare con determinazione per rendere la bicicletta sempre più protagonista della vita urbana e delle politiche pubbliche, a Grosseto come in Parlamento".