Rossi e Petrucci (FDI): “Con Minucci, Baccetti, Di Massa e Amati, squadra di Fratelli d’Italia pronta per le regionali”

Grosseto: “Siamo orgogliosi di annunciare la candidatura alle prossime elezioni regionali della Toscana, per il collegio di Grosseto, di Luca Minucci, Simonetta Baccetti, Jurij Di Massa e Guendalina Amati”, dichiarano i parlamentati grossetani di Fratelli d’Italia Simona Petrucci e Fabrizio Rossi. “Si tratta – spiegano Rossi e Petrucci - di una squadra competente e preparata, radicata sul territorio. Con il loro impegno e con la forza delle idee che da sempre contraddistinguono Fratelli d’Italia, siamo certi che sapranno portare a Firenze le istanze e le necessità di tutti i cittadini e imprese della Maremma e di tutta la provincia di Grosseto.





"Donne e uomini capaci, radicati, pronti a mettersi al servizio della comunità con serietà e passione – proseguono Petrucci e Rossi. - In Regione Toscana, dopo decenni di governo di una sinistra arrogante e incapace di rispondere davvero ai bisogni delle persone, è il momento di cambiare passo. Proprio come l'Italia sta tornando forte e orgogliosa, la Toscana è chiamata a dare un segnale di vera inversione di tendenza”.





“Sono molto orgoglioso di essere stato scelto per rappresentare Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali – commenta Luca Minucci. – Porterò avanti questo impegno con la stessa passione e coerenza che hanno sempre guidato il mio percorso: quello di valorizzare il territorio dove sono nato, dove vivo e che amo profondamente”. “Arrivo a questa sfida a 42 anni, con alle spalle una lunga esperienza amministrativa e con la determinazione di chi vuole dare finalmente voce a una Maremma spesso dimenticata, penalizzata da anni di scelte sbagliate della Regione Toscana. Il mio obiettivo è chiaro: lavorare per una Toscana che non lasci indietro nessuno, a partire dalla nostra terra. Noi ci siamo, con idee chiare, proposte concrete e una visione di buongoverno che parte dai territori e che dai territori trae la propria linfa, conclude Minucci".

“Fratelli d’Italia ed io siamo qui per la nostra gente, per portare la voce dei grossetani a Firenze – esordisce così Guendalina Amati. – Giani e il Pd hanno fallito su sanità, turismo, infrastrutture e sviluppo. La sanità è al collasso, la viabilità è da terzo mondo, nessuna promozione del territorio. E sulla sicurezza dicono no a un CPR in Toscana per allontanare soggetti irregolari e pericolosi”. “Ringrazio tutto il partito per l’opportunità che mi ha concesso con questa candidatura nel collegio di Grosseto”.





“Ho accettato questa candidatura al Consiglio regionale con senso di responsabilità e profondo rispetto per i cittadini che intendo rappresentare – commenta Jurij Di Massa. – Da oltre trent’anni esercito la professione di avvocato con rigore, trasparenza e spirito di servizio, affrontando con serietà questioni complesse nel campo del diritto. Da sempre sono impegnato nel sociale e attento ai temi della legalità e della giustizia”. “Oggi scelgo di mettere questa esperienza al servizio della collettività, perché credo in una politica fatta di competenza, ascolto e azione. Servire le istituzioni, per me, significa dare risposte concrete, tutelare i diritti, e costruire un futuro più giusto per tutti, conclude Jurij Di Massa”.





“Ho accettato con determinazione e senso di responsabilità la candidatura alle elezioni regionali nel collegio di Grosseto per Fratelli d’Italia – dice Simonetta Baccetti. - Un passo naturale nel percorso di una militanza politica che da sempre si è svolta a destra, con coerenza e dedizione. Dopo oltre dieci anni come consigliere comunale a Roccastrada e oggi a Grosseto, e nel mio ruolo di responsabile regionale del dipartimento Dipendenze e Terzo Settore, ho maturato una profonda conoscenza del territorio e delle sue esigenze. “La mia candidatura – prosegue Baccetti – nasce dall’intento di portare avanti una politica seria, concreta, fatta sempre nell’interesse del cittadino, con la determinazione che mi contraddistingue. Le sfide sono tante e urgenti. In primis la sanità: la chiusura di reparti fondamentali sul nostro territorio sta creando gravi disagi. La tassazione in Toscana è un altro tema cruciale. Non possiamo poi ignorare l’arretratezza delle infrastrutture: la viabilità è ferma agli anni ’90 e rappresenta un freno allo sviluppo dell’intera area. Infine, voglio dedicare un’attenzione particolare ai giovani: dobbiamo offrire loro opportunità, servizi e prospettive concrete”.

“Fratelli d’Italia conferma ancora una volta il suo radicamento sul territorio e la volontà di offrire ai cittadini, candidati capaci, pronti a scardinare lo strapotere del Pd e della sinistra che da sempre governano la Toscana”, concludono Simona Petrucci e Fabrizio Rossi.







