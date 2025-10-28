Rosignano: nuovo incontro nel percorso di formazione sportiva proposto dall’Agenzia per lo Sport

Venerdì 7 novembre alle 18 all’Auditorium di piazza del Mercato a Rosignano

Rosignano: Terza tappa del nuovo ciclo di incontri formativi proposto dall’Agenzia per lo Sport Rosignano, con il patrocinio del Coni e dei Comuni di Rosignano e Livorno, che vedono alternarsi dirigenti sportivi nazionali, commercialisti specializzati nel settore sportivo, formatori nazionali del Coni e avvocati dello sport. Gli incontri sono rivolti a tutte le associazioni sportive della fascia costiera, affiliate o non affiliate all’Agenzia.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 7 novembre alle 18 all’Auditorium di piazza del Mercato a Rosignano Solvay con Edoardo Tognoni, avvocato dello sport in Livorno e vicecoordinatore AIAS Toscana. Titolo dell’incontro è “Responsabilità civile e penale alla luce dell’introduzione della Legge 86/2019 e successivi decreti attuativi”.

“La riforma dello sport è pressoché in vigore nella sua interezza e ciò segna senz’altro un passaggio epocale nel mondo dello sport italiano. I molti emendamenti intervenuti - spiega il relatore Edoardo Tognoni - ed i decreti correttivi che si sono susseguiti nel tempo hanno reso di non facile interpretazione alcuni passaggi, ma l’intento è stato indubbiamente quello di rendere il mondo sportivo aggiornato ai tempi moderni. La responsabilità civile e quella penale sono tra gli elementi cruciali del nuovo assetto normativo e necessitano di approfondimenti affinché tutti gli operatori del settore ne siano opportunamente consapevoli nello svolgimento delle proprie attività”.

Il percorso di formazione proseguirà poi venerdì 21 novembre, dalle 18 alle 19.30 a Villa Pertusati a Rosignano Marittimo quando si parlerà dell’introduzione al nuovo regime Iva per asd e ssd con il dottore commercialista Francesco Bottoni.

Per info e iscrizioni (entro il 3 novembre): rosignanosport@gmail.com. Per agevolare la partecipazione, è stato predisposto un modulo di iscrizione online dove è possibile inserire, sin da subito, eventuali quesiti da sottoporre ai relatori, così da rendere gli incontri ancora più mirati ed efficaci.



