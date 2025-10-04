Roselle, vigili del fuoco salvano un cavallo caduto in una fossetta

L’animale, anziano e debilitato, è stato imbracato e rimesso in piedi: affidato alle cure del veterinario. (Foto di repertorio)

Roselle: Intervento insolito per i vigili del fuoco questa mattina a Roselle, nel comune di Grosseto. La prima partenza del comando provinciale è stata chiamata in una proprietà privata per prestare soccorso a un cavallo che, probabilmente a causa dell’età avanzata e di un generale stato di debolezza, non riusciva più a rialzarsi.

L’animale si trovava disteso in una fossetta laterale del terreno e non era in grado di rimettersi sulle zampe da solo. I pompieri hanno provveduto a imbracarlo con le attrezzature specifiche e, dopo un delicato intervento, sono riusciti a sollevarlo e riportarlo in posizione eretta.

Una volta liberato, il cavallo è stato affidato alle cure del veterinario, già presente sul posto. L’operazione si è conclusa positivamente tra la soddisfazione dei proprietari.