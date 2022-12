Attualità Roselle, la Parrocchia fa festa per l'Immacolata sua patrona 1 dicembre 2022

Redazione Grosseto: La parrocchia di Roselle, intitolata all’Immacolata Concezione, ha deciso quest’anno di realizzare una vera e propria festa comunitaria.

Dal 29 novembre e fino al 6 dicembre, novena di preparazione: ogni sera alle 17, il Rosario, seguito dalla Messa, dai Vespri e dalla Novena. Il 5-6 e 7 dicembre saranno tre giorni di preparazione più intensa. Il 5 dicembre alle 17.30 Messa, seguita dai Vespri e dal Rosario itinerante. Poi alle 21 lectio divina curata dal vescovo emerito Rodolfo. Il 6 dicembre il pomeriggio il medesimo programma, mentre alle 21 la professoressa Maria Antonietta Fiornovelli, docente di Lettere al liceo Chelli, terrà un commento sul dipinto della Madonna delle Grazie unendolo ad una lettura dantesca della figura di Maria. Infine il 7 dicembre alle 17.30 Messa prefestiva dell’Immacolata a cui farà seguito l’esposizione delle immagini raffiguranti la Madonna nelle opere d’arte diocesane. Alle 20 la cena street food, nuova tendenza gastronomica del momento. Seguirà una serata di musica con il Trio Soul Drops (Paolo Carobbi, Stefano Maccherini e Luca Rossi). L’8 dicembre, solennità dell’Immacolata, la giornata inizierà col mercatino dei ragazzi (dalle 9.30), mentre alle 10 avrà luogo la consegna dei dolci realizzati da quanti si saranno iscritti alla «gara» dal titolo «Dolce immacolato». Alle 10.30 la Messa solenne, cui seguirà un aperitivo e la premiazione del miglior dolce in gara. Alle 13 ci sarà la possibilità di partecipare al pranzo parrocchiale, al termine del quale sarà proposto un pomeriggio di giochi di un tempo, organizzati dai ragazzi. Quindi la mostra multimediale e la musica dal vivo con Sonia Brandi. Seguici





