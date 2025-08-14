Roselle, il 30 agosto la “Cena sotto le stelle” alla Cava

Roselle: Una serata all’insegna della buona cucina e dell’osservazione del cielo notturno: è questo lo spirito di “Cena sotto le stelle”, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Roselle in programma sabato 30 agosto 2025 presso la suggestiva cornice della Cava di Roselle.

L’evento, realizzato con la collaborazione di Uscita di Sicurezza e con la partecipazione dell’Associazione Maremmana Studi Astronomici, inizierà alle 19:30 con la presentazione e la cena “stellare”. A seguire, dalle 22:00, i partecipanti potranno vivere un momento magico grazie all’osservazione astronomica guidata dagli esperti, che illustreranno i segreti del cielo estivo e dei suoi corpi celesti.

La serata rappresenta un’occasione per unire convivialità, cultura e natura, valorizzando uno dei luoghi più caratteristici del territorio rosellano. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria contattando il numero 377 3250676 (anche via WhatsApp) o tramite la pagina Facebook della Pro Loco Roselle.