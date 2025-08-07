Roselle, auto a GPL prende fuoco lungo strada degli Aiali: nessun ferito

Grosseto: Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in località Roselle, lungo strada degli Aiali, dove un’autovettura alimentata a GPL è stata completamente avvolta dalle fiamme mentre era in marcia.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Grosseto ha evitato conseguenze peggiori: all’arrivo sul posto, il mezzo era già completamente coinvolto dall’incendio. I pompieri hanno immediatamente provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, disattivando l’impianto a gas del veicolo per scongiurare ulteriori pericoli.

L’auto, purtroppo, è andata completamente distrutta, ma non si registrano feriti, né tra gli occupanti del veicolo né tra i presenti. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale di Grosseto, che ha regolato la viabilità durante le operazioni di spegnimento e ha coordinato le attività di rimozione del mezzo incidentato.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza le cause del rogo, che potrebbe essere riconducibile a un guasto tecnico.