Rosanna Conti Cavini Production protagonista anche ad Ascoli Piceno

Il pugile di casa Eros Seghetti difende il titolo contro Dragan Lepei

Grosseto: Prosegue senza sosta la marcia della macchina organizzatrice targata Rosanna Conti Cavini Production. Dopo il successo di pubblico e consensi ottenuto a Grosseto con la “notte della grande boxe”, il team maremmano si sposta ad Ascoli Piceno che per il 2025 ha ricevuto il riconoscimento di città europea dello sport. Tra i tanti eventi programmati dalla cittadina marchigiana, spicca sicuramente il campionato italiano dei pesi mediomassimi che vedrà salire sul ring il detentore del titolo Eros Seghetti, opposto allo sfidante Dragan Lepei L’evento è previsto per il 18 luglio nella centralissima piazza del Popolo, riconosciuta come uno dei luoghi più armoniosi d’Italia. Anche per questo la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, la manager Monia Cavini, il presidente della "Pugilistica Grossetana U.Cavini" Fabrizio Corsini e la figlia Desireè, stanno allestendo al meglio l’evento sportivo. Si attende un grande spettacolo da un match incerto sulla distanza delle dieci riprese. Il campione in carica Seghetti, gestito dalla manager Monia Cavini, avrà all’angolo il maestro Roberto Ruffini e potrà confidare sul calore del pubblico di casa. Il pugile ascolano detiene un record di undici vittorie (tre per KO), un pari e una sconfitta. Nell’altro angolo ci sarà lo sfidante Lepei, pugile esperto e originario di Timosoara, in Romania, con alle spalle ben trentatré confronti e uno score di tutto rispetto: ventitré successi (di cui dieci per KO), due pari e otto sconfitte. Sarà accompagnato dal maestro Cristiano Mazzoni. Grazie all’impegno del Comune di Ascoli Piceno, nella figura del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore Domenico Stallone, l’evento sarà impreziosito da un sottoclou di spicco, con match internazionali, che vedranno salire sul ring altri due pugili della scuderia Rosanna Conti Cavini Boxe. Tra i pesi leggeri e sulla distanza di sei riprese, Miguel Bachi affronterà il britannico Paul David Hilz, mentre tra i supermedi ci sarà il debutto tra i professionisti di Manuel Pieri che incrocerà i guantoni con Taylor Adam Richard. La riunione sarà aperta dal pugilato olimpico con atleti provenienti da Abruzzo, Marche e Lazio. Le operazioni di peso sono già state stabilite per il 17 luglio presso palazzo dei Capitani, alle 15:30.