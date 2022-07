Ron protagonista della terza serata del Manciano street music festival

Sabato 23 luglio, accompagnato da Di Virgilio e Tassoni, il cantautore proporrà il suo straordinario repertorio



Manciano: Sarà Ron a salire sul palco per la terza serata del Manciano street music festival domani, sabato 23 luglio, alle 21.30 al parco pubblico “Mazzini” di Manciano (Gr). La dodicesima kermesse musicale promossa dall’associazione “Diego Chiti” e patrocinata dal Comune, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Tema Terre Etrusche e di Maremma e Terme di Saturnia Natural Destination, entra nel vivo con uno spettacolo che ripercorre le tappe della straordinaria carriera del cantautore italiano e non solo.





Artista raffinato e sensibile, con il suo talento e le sue intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per altri grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Oltre ad aver vinto un Festival di Sanremo e un Festivalbar, Ron è da sempre uno dei principali protagonisti dei più grandi eventi della musica in Italia: ha partecipato, per citarne solo due, al tour di Banana Republic, con Dalla e De Gregori nel ’79, e al Fab four tour con Pino Daniele, Francesco De Gregori e Fiorella Mannoia nel 2002. Una delle carriere più importanti del panorama musicale italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della musica cantautorale, di cui è indiscusso protagonista.

Sul palco del Manciano street music festival, quindi, Ron, accompagnato da Roberto Di Virgilio alle chitarre e Giuseppe Tassoni alla tastiera, offrirà al pubblico un repertorio ricco, in cui non mancheranno i singoli più recenti “Abitante di un corpo celeste”, “Sono figlio” e “Più di quanto ti ho amato”, che faranno parte del nuovo lavoro in uscita a settembre. “È proprio vero - commenta l’artista - che a volte pur cantando una canzone che non hai scritto, è possibile entrare in un mondo che ti assomiglia tanto, qualcosa che avevi dentro da sempre, ma che non sei mai riuscito a raccontare come volevi”. Amatissimo dal pubblico, il suo straordinario percorso artistico viene celebrato in occasione dei 50 anni di attività, con la pubblicazione di un’imperdibile antologia, “Non abbiam bisogno di parole”, contenente 67 brani tra i più grandi successi dell’artista. L’antologia contiene molti dei capolavori che ci ha regalato in questi 50 anni, dai suoi successi ai brani con e per Lucio Dalla, ma anche i grandi duetti con Baglioni, Carboni, Antonacci, Emma e tanti altri. Oltre ai concerti principali, dalle 19 gli spettatori potranno godersi la serata al parco pubblico “Mazzini”, con una sosta anche al punto ristoro o allo stand con i gadget originali di questa dodicesima edizione del festival, realizzati, come sempre, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

Per info e per acquistare i biglietti: www.mancianostreetmusicfestival.com.