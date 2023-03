Rombano i motori, ecco il Trofeo Maremma

Sono 93 gli iscritti, atteso Alessio Santini con la Ford Fiesta Wrc Plus. Sabato 1 aprile la partenza della due giorni con la classica del rally.



Follonica: Ci siamo. Finalmente. La grande attesa è finita. Sulle strade della Maremma sta per andare in scena il rally “Trofeo Maremma” giunto quest'anno alla sua quarantasettesima edizione.

Sembra ieri. Ma il tempo è volato. E per la gara ideata da Paolo Santini che decollò nel 1977, da sempre nocchiero della manifestazione, è arrivato il traguardo del 47° anno, per una gara amata e apprezzata da tutti gli addetti ai lavori.

Alle 17:01 di sabato 1 aprile si abbasserà la bandiera tricolore che scatterà dalla pedana di partenza, posta in piazza Domenico Guerrazzi.

La gara è valida per la Coppa Rally di zona CRZ 6 e per l'ottava edizione del Rally Maremma Storico.

In questa edizione sono 93 i partenti, tra auto moderne e rally storico Già questi numeri la dicono lunga.

E così per due giorni Follonica sarà la capitale dei motori con tutti i protagonisti del campionato a far degna cornice ad una manifestazione che ha raggiunto notorietà a livello nazionale e i cui organizzatori si dicono speranzosi per effettuare il grande balzo nei campionati superiori, ma in realtà lo scorso anno ci erano riusciti riprendendosi l'IRCcup, quest'anno il Maremma è tornato in pista con la Coppa di zona CRZ 6.

La gara si presenta su un un tracciato decisamente rinnovato e selettivo, come del resto è tradizione, insomma con un nuovo format.

La gara ripropone prove speciali che hanno fatto la storia della gara tirrenica. Un percorso di 373,63 chilometri complessivi, con otto prove speciali, tutte su asfalto per complessivi 73,49 chilometri.

Sabato si svolgeranno due prove speciali, quelle di “Gavorrano”, con arrivo a Follonica (piazza XXV Aprile) alle ore 21:01. Domenica 2 aprile, si ripartirà da Follonica (da piazza XXV Aprile) dopo il riordino notturno, alle ore 8:01; si svolgeranno le prove speciali di “Tatti” e di “Marsiliana” che saranno ripetute tre volte. La novità riguarda la prova della classica “Marsiliana” mentre non ci sarà “Montieri”.

Ci sarà un riordino notturno in piazza XXV Aprile mentre nella zona di Mercatale ci sarà il parco assistenza. Un tracciato difficile, molto “guidato” e veramente impegnativo. L'arrivo a Follonica (piazza Domenico Guerrazzi) è previsto per le 17:35 di domenica.

La direzione gara, ubicata a Follonica (Fonderia 1, primo piano), aperta dal 31 marzo (dalle ore 10,00 alle ore 19,00) ed a seguire nei giorni di sabato 1 aprile (dalle ore 7,30 alle 23,30) e domenica 2 aprile (dalle ore 7 alle ore 20).

La sala stampa presso la Fonderia 1 (primo piano) - via Roma 100 a Follonica: sabato 1 aprile dalle 9 alle 21, e domenica 2 aprile dalle 7 alle ore 19,30.





Grossi nomi al via: sarà Alessio Santini, al volante della Ford Fiesta WRC Plus, ad aprire la serie delle partenze. Santini, vincitore del Maremma nel 2015 al volante della Ford Fiesta R5, grande favorito della vigilia, punterà a realizzare il bis. Possibile antagonista del driver maremmano sarà Gianluca Tosi, in gara con la Skoda Fabia Evo, deciso a confermare la propria forma e vendere cara la pelle. Molto attesi Vescovi (Skoda Fabia), Tucci (Skoda Fabia Evo), ed altri piloti locali quali Forieri (Skoda Fabia Evo), Ricaldone (Skoda Fabia Evo) e Maestrini (Citron C3).

Dopo le ricognizioni sul percorso del 31 marzo, sabato si svolgeranno le verifiche sportive e tecniche e successivamente lo Shakedwn lungo la strada provinciale gavorranese, lungo km. 2,210.