Roccatederighi, Ampeleia ha inaugurato la nuova sala degustazioni

Roccatederighi: Venerdì pomeriggio Ampeleia ha inaugurato la nuova sala degustazioni con il taglio del nastro, che ha visto la partecipazione del dottor Giovanni Podini, fondatore dell’azienda insieme ad Elisabetta Foradori; Leonardo Marras, assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana e il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola.







Ampeleia è un’azienda vinicola situata nel cuore del Parco Nazionale delle Colline Metallifere (Patrimonio UNESCO), a Roccatederighi.

Qui 120 ettari di terra, di cui 35 a vigneto, sono affidati alle cure di un gruppo di giovani professionisti, guidati dal vignaiolo Marco Tait. Non solo vigna dunque, ma anche boschi, seminativi, ulivi e animali, a formare un modello di agricoltura a ciclo chiuso. Un vero e proprio scrigno di biodiversità.

I vini di Ampeleia sono apprezzati in tutto il mondo e sono presenti in oltre 25 nazioni. Il Cabernet Franc è il vitigno simbolo e a Roccatederighi esprime tutto il suo potenziale, dando vita ad “Ampelia”, vino che prende il nome dall’azienda stessa. Ricerca continua, studio e tenacia hanno portato Marco Tait al recupero negli anni di un vitigno storico: l’Alicante Nero, l’anima mediterranea di Ampeleia. Carignano, Sangiovese, Mourvèdre, uve tradizionali a bacca bianca, sono gli altri i vitigni che lavorano in simbiosi con le caratteristiche della terra.





La nuova sala degustazioni potrà ospitare fino a cento persone ed è stata concepita come luogo di accoglienza, aggregazione, scambio e formazione. Un ambiente moderno e curato, perfettamente integrato nel paesaggio.

Sarà la tappa conclusiva delle visite guidate ai vigneti e alla cantina aziendale e potrà ospitare degustazioni, eventi e aperitivi. A coronare il tutto un’offerta culinaria all’insegna della cucina naturale. Ingredienti locali selezionatissimi, provenienti da produttori maremmani, con i quali Ampeleia condivide ideali e filosofia produttiva, in un rapporto di fiducia e collaborazione. Dai taglieri, alla pasta prodotta con il grano aziendale e realizzata in collaborazione con il pastificio Fabbri, e una selezione di piatti maremmani semplici. Nella sala degustazioni saranno disponibili tutti i vini dell’azienda, compreso “Ampeleia”, il Cabernet Franc in purezza.

Affascinante è la storia delle origini di Ampeleia: tutto nasce da un sogno fatto da tre amici in alta quota, sulle Dolomiti: Elisabetta Foradori, Giovanni Podini e Thomas Widmann vogliono fare agricoltura in un posto bello ma non scontato, lontano dagli stereotipi che ruotano intorno al mondo del vino. Per due anni girano l’Italia in lungo e in largo fino a scoprire Roccatederighi. Nel 2002, anno di nascita di Ampeleia, Elisabetta Foradori e Giovanni Podini, gli attuali proprietari, chiamano Marco Tait per curare la prima vendemmia. Da allora Marco si è dedicato totalmente al progetto e non ha più lasciato Ampeleia, continuando a lavorare in questo luogo speciale che è anche diventato la sua casa, prima come enotecnico, poi come vignaiolo e come responsabile aziendale.

Info per prenotare la visita in azienda e le degustazioni: 0564 567155