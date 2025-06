Attualità Roccastrada, Un cammino tra natura e memoria lungo la Via delle Città Etrusche 19 giugno 2025

Un cammino tra natura e memoria lungo la Via delle Città Etrusche. Roccastrada: Sabato 28 giugno 2025 torna protagonista la Via delle Città Etrusche con un’escursione gratuita lungo il tratto che collega Montemassi a Ribolla, immersi in un paesaggio ricco di biodiversità e suggestioni storiche. L'iniziativa, che rientra nel calendario delle attività di promozione dell'itinerario culturale, è promossa dal Comune di Roccastrada in collaborazione con le associazioni Ribolla Appiedi, Carbonari Ribollini, AVRAI, L’Altro Sentiero, con il supporto dell’Ufficio Informazioni Turistiche e il patrocinio del Comune di Roccastrada. Il percorso sarà accompagnato da Fabio Pantani, guida ambientale escursionistica, che offrirà spunti di osservazione e conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, con particolare attenzione alla flora, alla fauna e alle caratteristiche ambientali dell’area. Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 in Piazza della Paga a Ribolla. L’escursione è gratuita e adatta a tutti, con un itinerario accessibile e immerso nel verde. Al termine dell’escursione sarà possibile pranzare presso la Sagra del Peperoncino, ad un prezzo convenzionato. «Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità dolce – dichiara Emiliano Rabazzi, Assessore del Comune di Roccastrada e referente del progetto –. La Via delle Città Etrusche non è solo un cammino nella natura, ma anche un’occasione per recuperare il legame con il paesaggio e con la storia che lo attraversa. Ringraziamo tutte le associazioni che contribuiscono con passione a rendere vivo questo progetto, portando le persone a riscoprire i luoghi con passo lento e sguardo attento». Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 1177230. Aggiornamenti, approfondimenti e contenuti dedicati sono disponibili anche sulle pagine social ufficiali della Via delle Città Etrusche: Seguici



