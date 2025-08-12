Roccastrada. Settimana di Ferragosto con appuntamenti di eccellenza sul territorio

Palio di Roccatederighi, sagra del maccherone e sagra del porcino saranno gli eventi clou della settimana. Altri eventi nella frazione di Torniella in onore del patrono

Roccastrada: Sarà ancora una settimana densa di appuntamenti quella appena iniziata per il territorio di Roccastrada. L’evento di punta è rappresentato sicuramente dal Palio storico dei ciuchi che si correrà giovedi 14 a Roccatederighi, ma altri appuntamenti enogastronomici come la Sagra del Maccherone con nuove date dal 14 al 17 a Sassofortino e la Sagra del Porcino da venerdi 14 a domenica 17 a Roccastrada renderanno lustro ai prodotti enogastronomici locali o meno. Altri eventi sono in calendario a Torniella giovedi 14 e sabato 16 e domenica 17.

Ma vediamo nel dettaglio come si articoleranno gli eventi della settimana:

Mercoledi 14 agosto a Roccatederighi è tutto pronto per la 93° edizione del Palio Storico dei ciuchi nel quale si affronteranno le cinque contrade del borgo: Corso, Nobili, Torre, Tramonto e Ventosa. L’organizzazione è a cura della Pro Loco Roccatederighi. Questo il programma della giornata: alle ore 11,00 benedizione del drappo; alle ore 12,00 sorteggio e abbinamento dei ciuchi; alle ore 18,00 prove libere dei ciuchi sul percorso; alle ore 21,00 corteo storico per le vie del paese; alle ore 22,00 allo squillo delle chiarine disputa del Palio. Al termine del palio gran festa in onore della contrada vincente con musica, balli, canti e cibo per tutti i presenti. Maggiori info su www.roccatederighi.it

Da giovedi 14 a domenica 17 torna al Parco Fonte di Vandro di Sassofortino la 46° edizione della “Sagra del maccherone” organizzata dalla Pro Lco Sasso&Forte con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Al fresco dei castagni del parco si potranno gustare piatti casarecci tipici della tradizione preparati dalle sapienti mani di cuochi del paese. Gli stand gastronomici aprono tutte le sere alle ore 19,30 e per il giorno di ferragosto sarà possibile mangiare anche a pranzo a partire dalle ore 12,30. Tutte le sere musica e spettacoli ad ingresso libero e gratuito.

Da giovedi 14 a domenica 17 agosto invece Roccastrada ospiterà la 3° Sagra del Porcino organizzata dall’ASD Polisportiva Roccastrada nei pressi del campo di calcio in loc. Campo ai Noci. Le sapienti mani delle cuoche di Roccastrada cucineranno tutte le specialità a base di porcini. Tutte le sere con apertura del ristorante alle 19,30 cena con prodotti a base di funghi porcini; il ristorante nel giorno di Ferragosto sarà aperto anche a pranzo a partire dalle 12,30. Tutte le sere, dopo cena, musica live con ingresso libero e gratuito.

Giovedi 14 alle ore 21,30 a Torniella in Piazza del Castello concerto tributo a Giorgio Gaber "Una razza in estinzione". Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: 339 2503783 (Andrea).

Sul palco, Bube darà voce e anima al grande Gaber, accompagnato dai suoi talentuosi musicisti: Giulio Ramacciotti alle tastiere, Francesco Terribile al basso e Gianmarco Carlini alla batteria. Ma non sarà solo un tributo: lo spettacolo rappresenta una replica fedele dell’ultimo storico spettacolo che Giorgio Gaber portò proprio a Grosseto quasi trent’anni fa. Dopo tutto questo tempo, “Una Razza in Estinzione” è l’unico spettacolo a riprodurre fedelmente l’originale, riportando in scena tutta la potenza espressiva e il messaggio senza tempo del Signor G.

Sempre a Torniella sabato 16 agosto festa in onore di San Rocco e domenica 17 alle ore 21,30 in piazza del Castello, la società filarmonica Banda di Torniella diretta dal Maestro Elena Biagetti, organizza il tradizionale concerto di San Rocco in onore del santo patrono della frazione, dal titolo “Volta la carta”.