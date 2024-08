Roccastrada: Settimana di Ferragosto con appuntamenti di eccellenza sul territorio

Palio di Roccatederighi, sagra del maccherone e sagra del porcino saranno gli eventi clou della settimana. Altri eventi nelle frazioni di Montemassi, Torniella e Piloni



Roccastrada: Sarà ancora una settimana densa di appuntamenti quella appena iniziata per il territorio di Roccastrada. L’evento di punta è rappresentato sicuramente dal Palio storico dei ciuchi che si correrà mercoledi 14 a Roccatederighi, ma altri appuntamenti enogastronomici come la Sagra del Maccherone dal 15 al 18 a Sassofortino e la Sagra del Porcino dal 15 al 18 a Roccastrada renderanno lustro ai prodotti enogastronomici locali o meno. Altri eventi sono in calendario a Montemassi sabato 17, a Torniella giovedi 15 e venerdi 16 e a Piloni Sabato 17 e domenica 18.

Ma vediamo nel dettaglio come si articoleranno gli eventi della settimana:

Mercoledi 14 agosto a Roccatederighi è tutto pronto per la 92° edizione del Palio Storico dei ciuchi nel quale si affronteranno le cinque contrade del borgo: Corso, Nobili, Torre, Tramonto e Ventosa. L’organizzazione è a cura della Pro Loco Roccatederighi. Questo il programma della giornata: alle ore 11,00 benedizione del drappo; alle ore 12,00 sorteggio e abbinamento dei ciuchi; alle ore 18,00 prove libere dei ciuchi sul percorso; alle ore 21,00 corteo storico per le vie del paese; alle ore 22,00 allo squillo delle chiarine disputa del Palio. Al termine del palio gran festa in onore della contrada vincente con musica, balli, canti e cibo per tutti i presenti.

Da giovedi 15 a domenica 18 tona al Parco Fonte di Vandro di Sassofortino la 45° edizione della “Sagra del maccherone” organizzata dalla Pro Lco Sasso&Forte con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Al fresco dei castagni del parco si potranno gustare piatti casarecci tipici della tradizione preparati dalle sapienti mani di cuochi del paese. Gli stand gastronomici aprono tutte le sere alle ore 19,30 e per il giorno di ferragosto sarà possibile mangiare anche a pranzo a partire dalle ore 12,30. Tutte le sere musica e spettacoli ad ingresso libero e gratuito.

Giovedi 15 alle ore 20,00 a Torniella la pro loco Piloni - Torniella organizza presso il Centro Civico "Val di Farma" la tradizionale tortellata di Ferragosto, accompagnata da altri piatti tipici della tradizione. Dopo la cena, a partire dalle ore 22,00 in piazza del Popolo, musica in piazza con Ricky Bartalucci DJ. Per la cena è gradita la prenotazione che può essere effettuata presso il Circolo ARCI di Torniella, presso il Bar La Combriccola o tramite mail all'indirizzo info@prolocopilonitorniella.toscana.it

Sempre a Torniella il giorno successivo, venerdi 16 agosto la Filarmonica “Banda di Torniella” organizza alle ore 21,00 in piazza del Castello il tradizionale Concerto di San Rocco, in onore del Santo patrono della frazione.

Da giovedi 15 a domenica 18 agosto invece Roccastrada ospiterà la 2° Sagra del Porcino organizzata dall’ASD Polisportiva Roccastrada nei pressi del campo di calcio in loc. Campo ai Noci. Le sapienti mani delle cuoche di Roccastrada cucineranno tutte le specialità a base di porcini. Questo il programma della sagra: giovedi 15 @theshakers.roll per accompagnare il Ferragosto a base di anni 50’; venerdi 16 con la Fake News Leonardo Marcucci, @leopardvjolet (Jole Canelli), Christian Chechi, Giulio Pineschi,Marco Caudai,Matteo Marchi e Aldo Milani; sabato 17 in compagnia dei DJ @franz_navas e @_djnik ; e per concludere domenica 18 la Cover Band Ufficiale dei “Killer Queen” @killerqueenitalia

Sabato 17 agosto alle ore 21,00 al Castello di Montemassi 8° tappa dell’estate montemassina con “Le donne del cuore” - uno spettacolo emozionante di teatro danza, narrazione e musica.

In un contesto incantevole i LEGA-MENTI, ASD BLUE MOON TANGO E GABRIELE VENTURI rappresenteranno storie di DONNE guidati dalla voce narrante di GIOVANNA MURREDDU.

Regia di SERGIO LATTANTI. Biglietto 12 euro e 10 euro per soci ARCI. Posti limitati quindi la prenotazione è obbligatoria chiamando il 371 6925467 nelle ore serali o prenotando tramite sms o whatsapp.

Nel fine settimana sabato 17 e domenica 18 a Piloni, si terrà nella piazza principale il tradizionale torneo estivo di Palla a 21 con le fasi preliminari nella giornata di sabato e le fasi finali del torneo che si svolgeranno nella giornata di domenica.