Roccastrada: Settembre Roccastradino verso il gran finale

Roccastrada. Il Settembre Roccastradino si prepara al gran finale con tre giorni di animazione per tutte le età, musica e buona tavola prima di vivere il Palio umoristico dei ciuchi fissato per domenica 7 settembre al quale alle 23.00 farà seguito il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Venerdì 5 settembre la festa si aprirà alle ore 16 al Kaos Kreativo, con il Nutella party preparato dalla Contrada del Convento e continuerà alle ore 16.30 con la scuola di piccolo circo con “Jolly Blue Circus Arts”; alle ore 18.00 al Circolo ARCI Confraternita Bailamme presentazione del libro “La cura di Praga” a cura di Federico Pippi; alle 19.00 allo stand gastronomico …Ancora pesce con ragù di polpo e seppie con piselli. Alle 21.00 in Piazza XXV Aprile serata danzante con Hurrà Band ed alle 22.00 al Parco del Chiusone: HOT DOG PARTY della contrada del Chiusone. Conclude la serata musica live con CRAZY FLOYD Tribute Band PINK FLOYD.

Sabato 6 settembre, alle ore 16.00 52° MARCIA VERDE ed alla stessa ora in Piazza dell’Orologio Donzelle con la contrada della Torre. Alle 17.00 nella pista del Parco del Chiusone Merenda e calcio tennis con la contrada del Portoncino. Alle 19.00 allo stand gastronomico “Serata del peposo”; alle 21.00 Processione da S.Niccolò al Terzo in onore della Madonna del Buon Incontro; sempre alle 21.00 in Piazza XXV Aprile serata danzante con Viola Vivarelli Band ed alle 22.00 in chiusura di serata al Parco del Chiusone DJ NIK e Martina Minelli.

Il settembre Roccastradino prosegue domenica 8 settembre, con la 35esima edizione della Pedalata Ecologica alle ore 9.00, a seguire alle ore 11.00 presso la Chiesa San Niccolò Santa Messa Solenne in onore della Madonna del Buon Incontro con il piccolo Coro di San Niccolò. Alle ore 15.00 in Corso Roma partenza della sfilata del Palio sulle note della fanfara ed alle 16.30 sorteggio ciuchi/contrade; per tutto il pomeriggio in Corso Roma risuoneranno le note della Ciacciabanda Street Band ed alle 17.30 PALIO UMORISTICO DEI CIUCHI a cui seguirà alle 18.30 in Corso Roma la premiazione e la distribuzione del giornalino Nettezza Urbana. A chiudere la festa dalle ore 21.30 al Parco del Chiusnone Aspettando i fuochi con Pieroby VDJ ed alle ore 23.00 all’ex campo sportivo di Via Carducci lo Spettacolo Pirotecnico.

Il 53° settembre roccastradino si chiuderà lunedi 8 settembre con alle ore 17.30 il 22° Open Day Palestra Golden Gym con la presentazione delle attività per la stagione 2025/26 c/o la plaestra in Via Nazionale 5/A ed infine, alle ore 21.00 al Parco del Chiusone serata danzante con Antonio Maenza & Friends.

Informazioni. Il ristorante è aperto ogni sera per la cena a base di prodotti tipici locali, mentre sarà ancora aperto a pranzo nei giorni 5 – 6 e 7. Tutti gli spettacoli sono con ingresso gratuito La festa è organizzata dalla Pro Loco Roccastrada A.P.S. e dall’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica, in collaborazione con il Comune di Roccastrada. Per informazioni e per conoscere il programma completo è possibile visitare la pagina Facebook Comitato Festeggiamenti Pro Loco Roccastrada



