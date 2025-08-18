Roccastrada, rottura conduttura Acquedotto Fiora. Intervento terminato

AGGIORNAMENTO NEWS ORE 19:45

Roccastrada: L’intervento di ripristino sulla dorsale per Roccastrada, molto complesso sia dal punto di vista logistico che per ubicazione territoriale, è terminato. Sono in corso le manovre di riavvio del flusso, che hanno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno delle condotte deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che una eccessiva pressione improvvisa le danneggi. Si stima che il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, nella mattinata di domani, 19 agosto.

Si ricorda il servizio di approvvigionamento alternativo con autobotti in stazionamento presso il parcheggio presente in via Nazionale n. 106-108 a Roccastrada paese, presso il parcheggio in via Giuseppe Garibaldi a Sassofortino e nella frazione di Torniella.