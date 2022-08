Roccastrada raccoglie 4.240 € di solidarietà per la comunità di Cinigiano

Consegnato simbolicamente martedi scorso l’assegno alla sindaca Romina Sani



Roccastrada: martedi 23 agosto, a margine del concerto che ha tenuto il coro dei Concordi, diretto dal Maestro Stefano Pioli, nella gremita chiesa di San Niccolò di Roccastrada il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola e il presidente del coro dei Concordi Elisabetta Marzocchi hanno consegnato al sindaco di Cinigiano Romina Sani, un assegno simbolico con l'importo ricevuto in donazione da cittadini e associazioni del comune di Roccastrada pari a € 4240,00.

Molti i cittadini presenti, a testimonianza della solidarietà che la comunità roccastradina ha voluto manifestare nei confronti di Cinigiano per il tremendo incendio che ha subito nel Luglio scorso.

Il sindaco di Cinigiano Romina Sani ha ringraziato commossa per il gesto, non solo economico, ma per la vicinanza e l'affetto che sono stati dimostrati e il sindaco Limatola , tra i primi ad accorrere a Cinigiano nei giorni della tragedia, ha dichiarato di essere orgoglioso di rappresentare il comune di Roccastrada , che si è dimostrato una vera comunità solidale.

La raccolta fondi non è terminata ma proseguirà ancora per circa 10 giorni ed i cittadini e le associazioni che vorranno, potranno continuare ancora a donare sul conto corrente dedicato istituito dal Comune di Roccastrada che ricordiamo essere il seguente: IBAN IT 95 S 01030 72350 000000305241 presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena di Roccastrada riportando nella causale “Donazione per il Comune di Cinigiano”.

“Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale – queste le parole della presidente del Coro dei Concordi, Elisabetta Marzocchi – ci siamo attivati mettendo a disposizione in 18 esercizi commerciali del territorio comunale, i contenitori per la raccolta delle donazioni dei singoli cittadini e delle associazioni. Queste ultime, che abbiamo contattato singolarmente, hanno risposto all’appello in maniera esemplare. Colgo l’occasione per ringraziare l’ANPAS Sassofortino, i volontari della CRI di Roccastrada e di Ribolla, le sezioni AVIS di Roccastrada e di Ribolla, la Misericordia di Roccastrada, la Banda di Torniella, l’associazione trebbiatura nell’aia di Roccastrada, le Pro Loco di Roccastrada, Sassofortino, Piloni e Torniella, Ribolla, Roccatederighi e Sticciano, la Virtuis Maremma, la Polisportiva Roccastrada, il Consorizo Roccastrada la Tua Bottega, la Compagnia dell’Anello di Ribolla, il Circolo ARCI di Montemassi, i Giovandati di Roccastrada, la Banda di Roccatederighi, l’ASD Ribolla, l’ASD Alta Maremma e la Bocciofila Roccastrada. Ringrazio anche gli esercizi commerciali che hanno accolto le cassette per le donazioni e tutti i cittadini singoli che hanno voluto partecipare alla raccolta fondi”.