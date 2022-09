Roccastrada, manutenzione Adf in località Pietratonda

I lavori di AdF martedì 27 settembre a partire dalle 7.30



Roccastrada: Manutenzione in località Pietratonda. I lavori di AdF, che interessano la condotta della dorsale Fiora che alimenta il territorio di Roccastrada, sono in programma martedì 27 settembre a partire dalle 7.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nella parte alta di Roccastrada paese, in località Sassofortino e Roccatederighi nel primo pomeriggio e nelle località Piloni e Torniella in serata.

I lavori dovrebbero terminare salvo imprevisti intorno alle 17.30, quando inizieranno le manovre di riapertura del flusso idrico, che hanno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno della tubazione della dorsale deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che una eccessiva pressione improvvisa danneggi la condotta. Si stima che il flusso idrico torni regolare in tutto il territorio interessato, salvo imprevisti, intorno alle 22.

Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione "Cerca lavori in corso”.