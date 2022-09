Attualità Roccastrada, lega: "solidarietà a don Marcello per l'aggressione subita 16 settembre 2022

Redazione Roccastrada: "Esprimiamo solidarietà al parroco di Roccastrada Don Marcello che ha subìto l'ennesima aggressione, da quanto abbiamo appreso dopo la processione alle feste paesane. Girano voci sull'autore del gesto e ci auguriamo che le forze dell'ordine facciano chiarezza e che l'autore non rimanga impunito. Come partito e gruppo consiliare condanniamo ogni forma di violenza e auspichiamo che Don Marcello possa tornare al più presto tra i suoi parrocchiani riprendendo serenamente la sua attività". Così la sezione Alta Maremma della Lega Salvini Premier con il commissario Ludovico Baldi e il gruppo consiliare del partito di Roccastrada con i consiglieri Paolo Pazzagli, Lorenzo Piras e Ulderico Brogi.

