Roccastrada, l’opposizione denuncia il degrado dei parchi pubblici: presentata un’interrogazione al sindaco Limatola

Caporali (FdI): “Giochi rotti, manutenzione insufficiente e aree verdi trascurate. Servono interventi urgenti e una pianificazione ambientale per riqualificare i parchi delle frazioni”.

Roccastrada: I consiglieri di opposizione del Centrodestra per Roccastrada, Alessio Caporali, Giudi Parrini, Roberto Bocci (Fratelli d’Italia) e Franca Gramola (Lega per Salvini) hanno presentato una interrogazione congiunta al Sindaco Francesco Limatola relativa al decoro dei parchi pubblici del Comune di Roccastrada.

Il capogruppo Alessio Caporali afferma: “È noto che i parchi destinati a verde pubblico dotati anche di istallazioni permanenti per le attività ludiche dei bambini, di impianti sportivi così come le aree verdi per la sosta e la permanenza temporanea dei visitatori (residenti e turisti) rappresentano luoghi fondamentali per lo svago e la socializzazione. Per tale ragione, i parchi stessi, proprio in virtù della loro collocazione rispetto ai contesti insediativi e le precipue valenze ambientali, hanno anche la funzione di qualificare le zone urbane. In questo ambito, tuttavia, allo stato in essere si rilevano numerose problematiche circa il decoro di alcuni parchi comunali delle nostre frazioni come ad esempio a Sticciano Scalo, Ribolla, Roccastrada (Parco del Portoncino) e Sassofortino (Fonte di Vandro) ”.

Caporali continua: “molti sono i giochi per bambini logori o rotti e ritenuti in numero insufficiente; gran parte dei parchi sono mancanti di opportune delimitazioni così come non è sufficiente il numero delle istallazioni a corredo delle aree verdi (panchine, tavoli, cestini, etc.). In tale ambito appare evidente la necessità di superare quanto prima la trascuratezza dei parchi comunali attraverso la programmazione mirata di interventi manutentivi”. Caporali conclude: “Questo approccio alla gestione dei parchi pubblici non è più tollerabile. Auspichiamo, in tal senso, non solo un’azione decisa da parte dell’Amministrazione comunale per affrontare le tematiche in essere, ma soprattutto siano poste le basi per la riqualificazione dei parchi più importanti delle nostre frazioni attraverso una vera e propria pianificazione ambientale e urbana nel quadro complessivo della valorizzazione degli spazi pubblici dei nostri paesi”.

Il consiglieri comunali di opposizione, quindi, chiedono risposte circa le strategie di intervento che l’Amministrazione Comunale di Roccastrada intende intraprendere – e le relative tempistiche – per ovviare ai problemi che sono stati segnalati