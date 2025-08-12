Roccastrada, incendio in capannone agricolo a Pian del Bichi: Vigili del Fuoco in azione

Roccastrada: Momenti di apprensione oggi in località Pian del Bichi, nel comune di Roccastrada, per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone agricolo adibito a rimessaggio di macchinari e attrezzature per la lavorazione della terra.

Le fiamme hanno coinvolto in particolare una macchina agricola custodita nella struttura, mentre all’interno erano presenti anche sacchi di concime chimico e bombole di ossiacetilene, utilizzate per lavorazioni meccaniche. La presenza di questo materiale ha reso l’intervento particolarmente delicato per i soccorritori.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Grosseto, che hanno rapidamente domato il rogo e proceduto alle verifiche di sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

Al momento sono in atto ulteriori controlli per garantire la completa messa in sicurezza dell’area e scongiurare possibili riaccensioni.











