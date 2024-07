“Roccastrada in coro”: al via la terza rassegna estiva organizzata dal Comune

Il Coro dei Concordi di Roccastrada sarà itinerante in quattro frazioni



Roccastrada: Al via la terza rassegna estiva organizzata a cura dell’assessorato alla cultura del Comune di Roccastrada che vedrà protagonista il Coro dei Concordi che si esibirà in quattro date in altrettante frazioni del territorio comunale per allietare con i propri brani, cittadini residenti e turisti che frequentano i borghi del territorio.

Dopo le rassegne “Paesi in Musica a Roccastrada” e “Teatro sotto le stelle a Roccastrada” all’insegna rispettivamente delle esibizioni di musicisti di prestigio del panorama provinciale organizzata con la collaborazione dell’Associazione Agimus, e delle esibizioni delle compagnie teatrali amatoriali che operano sul territorio, lunedi prossimo 22 luglio partirà questa terza rassegna estiva dal titolo “Roccastrada in coro” che vedrà il Coro dei Concordi di Roccastrada esibirsi in 4 concerti in altrettante frazioni del territorio comunale.

Queste le date dei concerti: Lunedi 22 luglio la Chiesa San Michele Arcangelo a Sassofortino ospiterà il primo concerto; a seguire Martedi 20 agosto il coro si esibirà alla Chiesa di S.Andrea a Montemassi; Giovedi 22 agosto il concerto si terrà alla Chiesa della Santissima Concezione a Sticciano Alto; la rassegna si chiuderà Sabato 28 settembre presso la Chiesa dei SS. Barbara e Paolo Apostolo a Ribolla.

I concerti ad ingresso libero e gratuito, inizieranno tutti alle 21,15.

“Sono molto fiero di dare il via anche a questa terza rassegna estiva che vedrà impegnati sul territorio artisti che fanno parte di associazioni del territorio – queste le parole dell’Assessore alla Cultura Emiliano Rabazzi - dopo l’ottima partenza delle altre due rassegne “Paesi in musica a Roccastrada” e “Teatro sotto le stelle a Roccastrada”. L’idea di attingere alle professionalità locali e soprattutto alla collaborazione con le associazioni del territorio fa parte della strategia di governo e del programma di questa Amministrazione e l’idea di dare la possibilità alle persone che si impegnano costantemente per portare in piazza i loro spettacoli e i loro concerti credo che gliene renda il giusto merito. I concerti che porterà sul territorio il “Coro dei Concordi” che approfitto per ringraziare della propria disponibilità e professionalità, che toccheranno le frazioni di Sassofortino, Montemassi, Sticciano Alto e Ribolla, sono certo che contribuiranno ad allietare le serate dei residenti e dei turisti che avranno il piacere e la volontà di ascoltarli”.