Roccastrada, Gambassi: "Le strade comunali rurali sono insicure"

Roccastrada: «Anche il territorio comunale di Roccastrada è stato interessato dall’ondata di maltempo che ha provocato danneggiamenti nelle strade comunali della Falsacqua e delle Pescine - dice il Consigliere comunale di "Cambiare in Comune" Mario Gambassi - con grossi disagi e pericolo per i residenti delle zone interessate. Nonostante le vane promesse dell’amministrazione comunale, nonostante la messa in preventivo risorse per tamponare questi dissesti stradali “solo chiacchere e il rimandare all’esercizio successivo”. E’ vero che i prezzi per la realizzazione del progetto sono aumentati a dismisura, per la crisi in corso, ma la manutenzione ordinaria, la messa in sicurezza è un'altra cosa.





La tanto, decantata collaborazione con l’Unione dei Comuni dovrebbe servire per lo meno a ripristinare le fossette, al riporto della ghiaia , allo sgombero della vegetazione tutte azioni che alcuni residenti sono stati costretti a fare (in modo non regolamentare) magari per far passare i mezzi di soccorso per portare un familiare all’ospedale.

Si sollecita il Sindaco Limatola e l’amministrazione comunale a dare priorità a questi interventi per il ripristino di una viabilità ordinaria, una viabilità sicura che non è, solo fondamentale per l’economia rurale e per la valorizzazione e tutela del paesaggio, ma per arrivare sani a casa e possibilmente andare meno dal meccanico “per riparare la propria auto”».