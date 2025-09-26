Roccastrada, ciclista 62enne cade sulla SP 8: trasportato alle Scotte con l’elisoccorso

Roccastrada: Attimi di paura questa mattina lungo la strada provinciale 8 a Roccastrada, dove un uomo di 62 anni è rimasto vittima di una caduta in bicicletta. L’allarme è scattato alle 10.40, con l’attivazione dei soccorsi da parte del 118 Asl Toscana sud est. Le condizioni del ciclista hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2, che lo ha trasportato in codice 2 alle Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Roccastrada, l’equipaggio di Pegaso 2 e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.