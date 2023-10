Roccastrada attende i gemelli francesi di Artannes Sur Indre per il 20° anniversario del gemellaggio

A fine mese una nutrita delegazione farà visita al nostro comune



Roccastrada: Tutto pronto a Roccastrada per ospitare la nutrita delegazione di cittadini di Artannes sur Indre, il comune francese di circa 2.500 abitanti situato nel dipartimento dell’Indre e Loira nella regione del Centro Valle della Loira, gemellato da 20 anni con il comune di Roccastrada. Arriveranno infatti sabato 28 ottobre 50 cittadini francesi che soggiorneranno per circa una settimana ospiti delle famiglie roccastradine.

L’incontro autunnale che si svolge con una cadenza periodica fin dall’inizio dei rapporti tra i due comuni, in realtà quest’anno riserva qualcosa di speciale, perchè sarà l’occasione anche formale di suggellare il 20° anniversario del patto di gemellaggio, cosa già avvenuta nel comune francese alla fine del mese di Maggio scorso quando una delegazione roccastradina ha fatto visita ai transalpini.

Il Comitato per i gemellaggi di Roccastrada, in collaborazione con le Pro Loco e altre associazioni dell’intero territorio comunale è all’opera già da tempo per organizzare il soggiorno dei gemelli francesi all’insegna della tradizione, del buon cibo e del divertimento. Accanto all’evento istituzionale che consisterà nella riunione del Consiglio Comunale straordinario di domenica 29 ottobre che celebra l’anniversario del gemellaggio, sono molte le occasioni in cui gli ospiti potranno visitare il territorio ed assaggiare i suoi prodotti tipici.

Questo il programma della visita: l’arrivo della delegazione francese è previsto per sabato 28 nel tardo pomeriggio e, dopo un aperitivo nei locali del Kaos Kreativo con il contributo di Unicoop Tirreno, gli ospiti saranno distribuiti per la cena presso le famiglie ospitanti. Domenica 29 ci sarà il momento istituzionale con il Consiglio Comunale straordinario nel quale verrà celebrato il 20° anniversario del gemellaggio, al quale seguiranno uno spettacolo medievale a cura della Pro Loco di Roccatederighi e musica con la banda di Torniella. A margine del Consiglio Comunale, a suggellare l’amicizia tra le due cittadine, verrà messa a dimora una pianta di olivo in Piazza XXV Aprile. Il pranzo a cura della Commissione Pari Opportunità sarà consumato nei locali del Kaos Kreativo. Seguirà la “Camminata tra gli olivi”, un percorso alla scoperta dell’olivo, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio. La cena, a cura della Pro Loco Sasso&Forte verrà consumata alla struttura polivalente in loc. Fonte di Vandro a Sassofortino. Lunedi 30 visita a Siena per l’intera giornata, rientro alle 18,00 per una passeggiata nel centro storico a cui seguirà la cena a Roccatederighi a cura della Pro Loco con spettacolo musicale a cura del Coro di Roccatederighi. Martedi 31 visita al palazzo della Provincia di Grosseto a cui seguirà una visita guidata al Parco della Maremma; al rientro cena presso la struttura in loc. Campo ai Noci a Roccastrada a cura dell’ A.S.D. Roccastrada e con il contributo delle associazioni Pro Loco Roccastrada, Pro Loco Sticciano, AUSER Ribolla, Associazione Trebbiatura nell’aia e Centro Commericiale Naturale di Roccastrada. Mercoledi 1 Visita alle Aziende del territorio con un tour nel territorio comunale, pranzo a cura del Coro dei Concordi presso l’Agriturismo San Guglielmo; pomeriggio visita al Castello di Montemassi ed a chiusura della giornata arrivo a Torniella, spettacolo musicale a cura del Coro dei Concordi di Roccastrada presso il Castello e cena finale presso il Circolo ARCI a Torniella a cura della locale Pro Loco. Giovedi 2 la delegazione francese ripartirà per Artannes sur Indre.

“In un momento nel quale la situazione internazionale è segnata da forti tensioni - queste le parole della vice sindaca Stefania Pacciani - vogliamo cogliere l’occasione per rinforzare i rapporti che ci legano con i gemelli francesi di Artannes, all’insegna della collaborazione, dei valori di integrazione politica, economica e culturale con la volontà di lanciare un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli. Per l’organizzazione della visita a Roccastrada dei cittadini francesi, abbiamo chiesto la collaborazione alle Associazioni del territorio che hanno risposto in maniera esemplare, mettendosi a disposizione per cercare di allietare loro il soggiorno sul nostro territorio. E grazie alla rete del mondo del volontariato che approfitto per ringraziare, siamo riusciti a mettere a punto un programma che prevede momenti di valorizzazione delle nostre eccellenze geografiche, storiche, culturali e culinarie”.