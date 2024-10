Roccastrada attende i gemelli francesi di Artannes Sur Indre

Roccastrada: Tutto pronto a Roccastrada per ospitare la nutrita delegazione di cittadini di Artannes sur Indre, il comune francese di circa 2.500 abitanti situato nel dipartimento dell’Indre e Loira nella regione del Centro Valle della Loira, gemellato da 21 anni con il comune di Roccastrada. Sono in arrivo questo pomeriggio, lunedi 28 ottobre 50 cittadini francesi che soggiorneranno per circa una settimana ospiti delle famiglie roccastradine.

L’incontro autunnale che si svolge con una cadenza periodica fin dall’inizio dei rapporti tra i due comuni, sarà al solito all’insegna dell’ospitalità con eventi culturali, visite del territorio ed appuntamenti enogastronomici. Il Comitato per i gemellaggi di Roccastrada, in collaborazione con le Pro Loco e altre associazioni dell’intero territorio comunale è all’opera già da tempo per organizzare il soggiorno dei gemelli francesi all’insegna della tradizione, del buon cibo e del divertimento. Saranno molte le occasioni in cui gli ospiti transalpini potranno visitare il territorio ed assaggiare i suoi prodotti tipici.

Questo il programma della visita: l’arrivo della delegazione francese è previsto per lunedi 28 ottobre nel tardo pomeriggio e, dopo un aperitivo presso il palazzo comunale, gli ospiti saranno distribuiti per la cena presso le famiglie ospitanti. Martedi 29 visita della città di Siena rientro alle ore 18.00 presso la cantina Gramineta a cui seguirà la cena alle ore 20 a cura della Pro Loco Roccastrada al circolo Arci Confraternita. Mercoledi 30 visita alla Diaccia Botrona a Castiglione della Pescaia a cui farà seguito un giro nelle vie della cittadina balneare. Rientro alle 18.00 a Torniella alle 18.00 con accoglienza da parte del Coro dei Concordi e cena a cura della Pro Loco Piloni/Torniella alla sala Arci. Giovedi 31 visita al palazzo della Provincia e saluti del presidente; a seguire una visita al centro città ed al mercato; alle ore 15.00 visita all’area archeologica di Roselle. Rientro alle ore 18.00 a Roccatederighi dove è prevista la cena a cura della Pro Loco locale. Venerdi 1 novembre raccolta delle olive presso l’azienda agricola Il Bettarello con pranzo in loco. Alle 17.30 visita all’azienda vitivinicola Ristella ed a seguire alle 20.00 cena presso la struttura polivalente di Sticciano Scalo con cena offerta dalla locale Pro Loco. Sabato 2 novembre dopo i saluti, la delegazione francese ripartirà per Artannes sur Indre.

“E’ sempre piacevole accogliere la delegazione francese per trascorrere giornate in loro compagnia all’insegna degli scambi culturali che arricchiscono la comunità - queste le parole del consigliere comunale con delega ai gemellaggi Dario Bartalucci –; ogni volta diventa un’occasione per rafforzare i rapporti che ci legano con i gemelli francesi di Artannes sur Indre, all’insegna della collaborazione, dei valori di integrazione politica, economica e culturale con la volontà di lanciare un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli. Per l’organizzazione della visita a Roccastrada dei cittadini francesi, abbiamo chiesto la collaborazione alle Associazioni del territorio che hanno risposto in maniera esemplare, mettendosi a disposizione per cercare di allietare loro il soggiorno sul nostro territorio. E grazie alla rete del mondo del volontariato che approfitto per ringraziare, siamo riusciti a mettere a punto un programma che prevede momenti di valorizzazione delle nostre eccellenze geografiche, storiche, culturali e culinarie”.