Roccastrada: Aperte le iscrizioni per il servizio estivo rivolto ai bambini da 3 a 14 anni

CoeSo in collaborazione con il Comune e l’Unione dei Comuni Colline Metallifere attiva i servizi nel capoluogo ed in due frazioni

Roccastrada: Sono aperte le iscrizioni per il servizio estivo rivolto ai bambini nella fascia di età compresa tra 3 e i 14 anni. Il servizio, in analogia a quanto fatto nell’ultimo anno, sarà svolto in due turni nei mesi di luglio e di agosto (1° turno dal 1 al 31 luglio e 2° turno dal 1 al 31 agosto) e si svolgerà nelle aree a verde e nelle strutture messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale, rispettivamente in Roccastrada capoluogo e nelle frazioni di Ribolla e Sassofortino.

Il servizio prevede il “tempo pieno” per due giorni a settimana; infatti verrà effettuato su 5 giorni (dal lunedi al venerdi) con orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi e con orario dalle ore 8.30 alle ore 16.30 nei giorni di martedi e giovedi. Sarà rivolto ad un numero massimo di bambini pari a 60 per ogni turno, suddivisi per ogni località in gruppi di circa 20 minori. Nelle giornate lunghe sono previste uscite presso il parco di San Martino in località Roccatederighi ed esclusivamente per i partecipanti di età ricompresa tra i 6-14 anni, quattro uscite mensili presso uno stabilimento balneare localizzato nel comune Scarlino.

COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di iscrizione, completa di ogni documentazione e comprensiva del pagamento della quota di compartecipazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso procedura informatica on line. Questo il link per l’iscrizione: : https://www.comune.grosseto.it/coeso/DomandeServizi/

Sul sito internet del Comune di Roccastrada è possibile reperire l’avviso pubblico contenente tutte le informazioni per l’iscrizione.

Per ulteriori informazioni contattare il referente del servizio tel. 0564 561244 email: r. toticchi@coesoareagr.it nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

• Martedì ore 15:00/18:00

• Mercoledì ore 8:00/14:00

• Venerdì ore 8:00/14:00.

Date scadenza iscrizioni: I° Turno entro il 14 Giugno 2024; II° Turno entro il 12 Luglio 2024.