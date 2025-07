Roccamare Resort, la struttura è in sicurezza e operativa, dopo l’incendio a Castiglione della Pescaia

"Il rogo ha interessato una zona limitrofa al Resort, in particolare un campeggio situato a breve distanza, ma grazie al pronto intervento delle autorità competenti l’incendio è stato rapidamente domato e la situazione è sotto controllo.

Castiglione della Pescaia: Le strutture alberghiere e la pineta di Roccamare Resort, a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, sono al sicuro e operative nonostante i disagi dell’incendio occorso ieri giovedì 10 luglio nelle zone in prossimità del Resort. L’incendio ha riguardato una struttura limitrofa e una parte della pineta vicino a Le Rocchette. Gli ospiti sono stati ovviamente evacuati per seguire le procedure di sicurezza previste, ma già nel tardo pomeriggio di ieri le autorità preposte hanno autorizzato il loro rientro in struttura.

“Il resort è al sicuro - si legge in una nota diffusa dal Gruppo Carattere Toscano Hotels & Resorts, di cui fa parte il Roccamare Resort - l’incidente è accaduto a poca distanza dalla pineta e dal perimetro della struttura alberghiera, motivo per cui è stato attivato immediatamente l’intervento delle forze adibite al controllo antincendio e si è eseguita la procedura prevista di evacuazione.”

Tutti i servizi all’interno di Roccamare sono tornati attivi e sono a disposizione dei clienti. Gli ospiti del Resort Roccamare sono stati evacuati quindi per pure ragioni di sicurezza e prevenzione, ma è stato possibile rientrare poche ore dopo l’accaduto ed ora potranno proseguire le loro vacanze con tranquillità.