Rocas: Il ritorno di un Maestro dopo oltre quarant'anni di Silenzio Pittorico

Dalla galleria al cavalletto: Rocas rivela la sua anima artistica ritrovata

Capalbio: Dopo più di quarant'anni di assenza dal panorama pittorico, Rocas, figura di spicco dell'arte italiana e rinomato gallerista, torna a esporre le sue opere in una mostra personale dal titolo evocativo: "La mia pittura dopo anni di silenzio". L'esposizione sarà inaugurata domenica 29 giugno 2025 alle ore 18:00 presso il suggestivo Palazzo Collacchioni – Rocca Aldobrandesca a Capalbio e rimarrà aperta al pubblico fino al 6 agosto 2025.

Un "Nostos" Pittorico e una Ricerca Interiore Profonda

Conosciuto globalmente per il suo lavoro di gallerista e collezionista, Rocas compie un vero e proprio "nostos" pittorico, un ritorno al gesto creativo primigenio. Le sue opere, frutto di una profonda ricerca interiore iniziata a soli 16 anni nel 1956, si caratterizzano per strie cromatiche, spirali genetiche e costellazioni informali. Il suo linguaggio visivo, intimo e radicale, si distingue dalle logiche commerciali e si avvicina piuttosto a una celebrazione dell'arte stessa. Pur ispirandosi a maestri del XX secolo come Kandinsky, De Chirico e Picasso, Rocas mantiene una sua identità e un linguaggio artistico distintivo.

Le opere più recenti in mostra, realizzate tra il 2024 e il 2025, non sono solo un tributo al suo percorso artistico, ma anche "un invito a guardare oltre, a cogliere nelle sfaccettature del suo prisma artistico un’ispirazione per ridefinire il nostro sguardo sul mondo, attraverso un linguaggio fresco, nuovo, frutto di fantasia e spontaneità".

Un Evento Culturale di Rilievo

La mostra di Capalbio non è solo un appuntamento culturale significativo per la Toscana, ma un evento artistico di portata nazionale. Essa crea un dialogo unico tra la figura di Rocas – che funge da ponte tra il mercato e la creazione artistica – e la storica cornice della Rocca Aldobrandesca.

L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Capalbio, nelle persone del Sindaco Dott. Gianfranco Chelini e dell'Assessore alla Cultura Dott.ssa Patrizia Puccini, in collaborazione con l'Associazione Culturale Michelangelo Contemporanea Art Gallery.

Orari di visita: