Rocambolesca sconfitta dell'Hobbystore Grosseto nel derby di A2 con l'Acea Follonica

Follonica: Rocambolesca sconfitta dell’Hobbystore Grosseto al Capannino nel derby contro l’Acea Follonica (4-3 il finale). I biancorossi di Carlo Gucci hanno subito la rete decisiva sulla sirena, dopo essere riusciti a trovare il 3-3 a 27 secondi dalla fine. Con 21 secondi sul tabellone, gli azzurri di Franco Polverini hanno iniziato l’ultima azione, trovando proprio allo scadere il corridoio giusto per servire Oscar Bonarelli (match winner con tre reti) che da due passi ha battuto Tommaso Bruni. Il portiere grossetano è stato protagonista assoluto nel finale di gara, parando un rigore e ben tre punizioni di prima, tra il 21’ e il 25’, sul 3-2 e negando ai padroni di casa di prendere il largo. Non ha sbagliato invece Serse Cabella che ha battuto Maggi con un tiro diretto a nemmeno mezzo minuto dalla fine; una rete che sembrava aver sancito la fine di un match appassionante e al termine del quale sarebbe forse più giusto un pareggio.



L’Hobbystore, in vantaggio al 3’ con una rete di Lorenzo Alfieri e tornata in partita grazie a Michele Nerozzi che, al 16’ ha segnato il 3-2, recriminano anche per una serie di decisioni arbitrali che hanno finito per danneggiare Salvadori e compagni. Si pensi alla serie di falli dubbi che hanno permesso all’Acea di andare sul dischetto e soprattutto per l’ingiusto cartellino rosso nei confronti di Lorenzo Alfieri.

La partita, mai noiosa e particolarmente combattuta, con 31 falli fischiati alle due squadre, ha rispettato le previsioni della vigilia e la vittoria permette al Follonica di riaprire i giochi in fondo alla classifica di serie A2. I grossetani, che il 18 marzo ospiteranno il Roller Matera in un altro scontro salvezza, conservano un solo punto di vantaggio sui cugini, saliti a cinque punti, dovranno dimenticare questo beffardo scivolone per rimettersi in carreggiata e continuare la corsa salvezza con la grinta che li contraddistingue.

Acea Follonica-Hobbystore Grosseto 4-2

ACEA FOLLONICA: Ernesto Maggi, Mugnaini; Polverini, Margheriti, Mariotti, Giabbani, Bracali, Ricceri, Adriano Maggi, Bonarelli. All. Franco Polverini.

HOBBYSTORE GROSSETO: Bruni, Del Viva; Saitta, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Cabella, Giusti, Alfieri, Battaglia. All. Carlo Gucci.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi.

RETI: nel p.t. 2’39 Alfieri, 19’24 Bracali; nel s.t. 0’39 Bonarelli, 3’56 Bonarelli, 15’31 Nerozzi, 24’33 Cabella, 25’ Bonarelli.

NOTE: espulso definitivamente Alfieri a 23’21 del s.t.; espulsione temporanea Alfieri, Saitta e Margheriti.