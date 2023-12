Rocambolesca sconfitta dell'Atlante Grosseto in terra marchigiana

Grosseto: Termina 7-4 a favore del Potenza Picena la gara del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5 contro l'Atlante Grosseto.



Rocambolesca sconfitta dei ragazzi di mister Alessandro Izzo, il risultato è maturato nonostante un primo tempo in cui i biancorossi hanno fatto vedere le cose migliori pur avendo fallito molte occasioni; sono arrivati poi due gol in una situazione da rivedere: quella del 4-2 pare sia stata una rete fantasma, e a pochi secondi dalla fine Gianneschi steso in area con una gomitata in fronte ma gli arbitri lasciano proseguire.

Proteste da parte della dirigenza e dei giocatori, che hanno determinato anche ammonizioni, ma i direttori di gara rimangono irremovibili sulle proprie decisioni.

Ancora una volta l'Atlante subisce in trasferta, anche se meritava il pareggio; ancora un calcio di rigore fallito per l'Atlante da parte di Liburdi, tanti errori per una squadra che comunque fa gioco ma non riesce a vincere.

POTENZA PICENA: Luciani, Di Iorio, Nunzi, Giacomelli, Pereira, Silveira, Carnevali, Rossi, Gomez, Belleggia, Tinteanu, Sgolastra. Allenatore Giuseppe Moro.

ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Mateo, Liburdi, Chisci, Brunelli, Lessi, El Johari, Cipollini, Imperato. Allenatore Alessandro Izzo.

MARCATORI: 3′ Sgolastra, 5′ El Johari, 6′ Belleggia, 15′ Silveira, 16′ Zanella, 20′ Di Iorio. 2′ st Silveira, 3′ st Gomez, 14′ st Lessi, 17′ st Liburdi, 20′ st Gomez.