Attualità Robotica, nuove importanti sfide per studenti Polo Manetti -Porciatti 1 aprile 2023

Redazione Grosseto: Ieri mattina il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, insieme alla consigliera provinciale Cecilia Buggiani, ha fatto visita al Polo Tecnologico Manetti -Porciatti di Grosseto che è riconosciuto come una delle eccellenze a livello nazionale nel campo della robotica educativa, ottenendo numerosi premi.

Il presidente e la consigliera provinciale hanno incontrato il dirigente scolastico, i professori e una delegazione di studenti in vista dei prossimi importanti impegni: - il 19 aprile la scuola partecipa a Vicenza alle selezioni nazionali del Rescue line, (il robot simula il salvataggio di vittime in scenari di pericolo che variano ad ogni round. Autonomamente è in grado di seguire una linea e affrontare ogni pericolo e ostacolo gli si pari davanti, fino ad arrivare in una zona di recupero vittime) - E il 3 maggio al 5 maggio la scuola parteciperà alle selezioni nazionali Soccer per qualificarsi agli europei che si terranno in Croazia a giugno e ai mondiali di Bordeaux a luglio. “L’eccellenza di questa scuola, confermata dai risultati conseguiti ogni anno dagli studenti, nelle più importanti competizioni nazionali e internazionali di robotica, è motivo di orgoglio per la Provincia di Grosseto. – affermano il presidente Francesco Limatola e la consigliera provinciale Cecilia Buggiani– Durante la visita abbiamo percepito entusiasmo e passione, sia negli studenti che nei loro professori. È evidente che a scuola c’è un clima positivo e collaborativo. Ringrazio anche il dirigente scolastico per il lavoro che sta svolgendo e auguro agli studenti di ottenere nuovi importanti traguardi.”

