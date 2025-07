Roberto Prosseda & TeoTronico a “Musica di mare”

Un duello tra un pianista umano e un pianista robot

Castiglione della Pescaia: Domenica 6 luglio a Castiglione della Pescaia il secondo concerto del festival organizzato da Agimus Grosseto e dal Comune con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi

A “Musica di mare” va in scena un duello tra un pianista umano e un pianista robot. Domenica 6 luglio alle ore 18.45 in piazza Solti a Castiglione della Pescaia si esibiranno Roberto Prosseda & TeoTronico. È il secondo appuntamento del festival estivo organizzato da Agimus Grosseto e dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Il concerto è a ingresso gratuito (per informazioni: iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; 0564 933678; 328 7018626; www.agimusgrosseto.it).

Roberto Prosseda è un pianista che si è esibito in tutto il mondo e ha inciso – tra le altre – composizioni di Mozart e Mendelssohn per la prestigiosa casa discografica Decca; TeoTronico è un robot dotato di 53 dita, in grado di riprodurre qualsiasi file Midi su un normale pianoforte acustico: può suonare riproducendo le partiture o replicando interpretazioni di grandi pianisti, tratte dai rulli di pianola. Il concerto “Roberto Prosseda vs TeoTronico” sarà una singolare sfida alla tastiera: i due pianisti si fronteggeranno, ciascuno seduto al proprio pianoforte, eseguendo in alternanza brani di Mozart, Chopin e altri autori classici e romantici, offrendo al pubblico il confronto tra una lettura asettica e letterale e un’interpretazione umana.