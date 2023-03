Roberto Cerulli: "12 liceali sono importanti per area di Orbetello e Argentario"

Orbetello: "Il Liceo Classico di Orbetello è un’istituzione molto importante nel quadro formativo della provincia di Grosseto. Lo è in particolare per l’area sud e per i comuni di Orbetello e Monte Argentario. La mancata formazione della Prima Liceo Classico per l’anno scolastico 2023/2024 sarebbe un grave danno per il territorio, questa mancanza rischierebbe di generare dispersione scolastica e disorientamento per un nucleo importante di giovani.



L’offerta formativa non è, infatti, il risultato di una mera applicazione di criteri quantitativi, ma incide profondamente nel tessuto sociale delle comunità. 12 giovani che vogliono studiare e che hanno già scelto un orientamento indicano volontà e impegno, interesse e obiettivi chiari. Ritengo che tutto questo sia da difendere per mantenere sul territorio tutte le loro aspettative. I 12 giovani sono una ricchezza. Credo che la mobilitazione promossa da studenti, genitori, insegnanti sia da sostenere con convinzione chiedendo a tutte le istituzioni e alla popolazione di levare alta la voce per fare in modo che la Prima Liceo Classico si formi regolarmente a Orbetello", conclude Roberto Cerulli, candidato sindaco di Monte Argentario.