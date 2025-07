Roberta Ranucci confermata presidente del Lions Club Tarquinia

Tarquinia: Si è svolto con grande partecipazione il tradizionale Passaggio della Campana del Lions Club Tarquinia, momento solenne che segna la conclusione dell’anno lionistico e l’avvio del nuovo. Roberta Ranucci è stata confermata alla presidenza del Club, riconoscimento che testimonia l'apprezzamento per l’impegno profuso e i risultati ottenuti nel corso dell’anno appena trascorso. Il nuovo direttivo vede la seguente composizione:

· Primo vice presidente: Antonio Pellicciotti

· Secondo vice presidente: Angelo Proietti

· Segretario: Laura Voccia

· Tesoriere: Paola De Pretis

· Cerimoniere: Fabio Fiorelli

· GST – Presidente comitato service: Antonio Sili

· GMT – Presidente comitato soci: Cinzia Rossi

· GLT – Presidente leadership: Antonella Tenan

· Presidente comitato marketing e Addetto alla tecnologia informatica: Giovanni Lorenzo Cardia

· Coordinatore LCIF: Paolo Pirani

Durante la cerimonia, sono stati conferiti i “Milestone Chevron Award” per gli anni di servizio lionistico ad Antonio Sili, Renato Serra, Alessandra Tofi e Fabio Fiorelli. A Laura Voccia è stata donata una targa di ringraziamento per il suo operato come presidente uscente della Zona IVB. La stessa è entrata a far parte, come Officer distrettuale, del comitato “The New Voices”, che promuove le tematiche legate alla parità di genere nei club e dà voce e valore alle idee lionistiche proposte. Alla serata hanno preso parte numerose autorità civili e lionistiche, tra cui il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, i presidenti dei Lions Club Montefiascone, Silvia Somigli, e Ronciglione, Carla Gallo, il past governatore del Distretto 108L, Fabrizio Sciarretta, oltre a molti soci e rappresentanti dei club della Zona IVB.

Le parole della presidente riconfermata

“La riconferma alla presidenza è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità – afferma la presidente Roberta Ranucci –. Ringrazio tutti i soci per la fiducia e l’entusiasmo e rivolgo parole cariche di affetto a Lilia Grazia Tiberi, che è stata nostra socia per tantissimi anni e prima presidente donna e a cui abbiamo donato una medaglia di merito del Lions Club International. Rinnoviamo il nostro impegno a lavorare in rete con le associazioni del territorio e in sinergia con il Comune di Tarquinia e delle città limitrofe, per sostenere iniziative a favore della coesione sociale, della solidarietà e della crescita culturale della comunità”.

Un bilancio ricco di iniziative

Il Lions Club Tarquinia si conferma protagonista del territorio con un anno ricco di attività in sinergia con istituzioni, scuole e associazioni. Tra le iniziative più partecipate:

· La “Staffetta della Pace”, in collaborazione con i Comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, per promuovere la cultura della pace e della solidarietà.

· Progetto "Occhio ai Bimbi": screening visivi per i bambini delle scuole dell’infanzia di Tarquinia, Vetralla e Monte Romano.

· Raccolta occhiali usati, grazie alla collaborazione con Foto Ottica Valerioti sono stati donati due scatole di montature, 100 paia di occhiali e 55 lenti.

· “Lions Day” a Capodimonte, dedicato alla prevenzione del diabete, in collaborazione con i club di Montefiascone, Viterbo e Ronciglione.

· Campionato di calcio a 5 per atleti con disabilità intellettiva a Viterbo, che ha coinvolto 200 sportivi.

Numerosi anche gli appuntamenti culturali e benefici realizzati:

· Il convegno “Codice Rosso” sulla violenza di genere, presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia:

· Il concerto di Natale, con la raccolta fondi per l’acquisto di una joëlette, carrozzina speciale per l’escursionismo inclusivo.

· Il sostegno al festival organistico “Iubilemus Deo” della Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia.

· La Polentata solidale in favore dell’associazione “Il Ponte” di Civitavecchia.

· Il “Gran Galà Lirico”, a supporto del restauro del pavimento della chiesa di San Giovanni.

Il Lions Club Tarquinia ha rafforzato la collaborazione con le scuole tarquiniesi:

· Con l’IC “Ettore Sacconi”, attraverso il concorso “Poster per la pace”, le borse di studio per il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia e lo spettacolo teatrale sull’autismo insieme all’associazione Cuori Blu.

· Con l’IISS “Vincenzo Cardarelli”, attraverso il “Certame Cardarelliano” e i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Le attività in programma per il nuovo anno lionistico includono:

· L’installazione della nuova targa all’asilo “Valdi”;

· Il restauro del logo del Lions Club Tarquinia della fontana monumentale di piazza Giacomo Matteotti;

· Il concerto di Natale e la tradizionale Polentata;

· Nuove giornate di screening visivi per la prevenzione dell’ambliopia;

· Il proseguimento delle collaborazioni con l’IC “Ettore Sacconi” e l’IISS “Vincenzo Cardarelli”;

· La realizzazione del progetto di costruzione di aule scolastiche in Ruanda in collaborazione con la Fondazione Lions Clubs International (LCIF);

· L’attivazione di service e iniziative che rispondano ai diversi fabbisogni ed esigenze del territorio: sanità, prevenzione, autismo, disabilità, contrasto alla violenza di genere, e i diversi disagi sociali per aiutare e sostenere le fasce più deboli.

Il motto del Lions Club International

“Andremo avanti con convinzione – sottolinea la presidente Roberta Ranucci -, seguendo la strada indicata dal nostro motto: ““We serve”, per essere al servizio di un mondo che ha bisogno”.