'Riva del Sole Libera', Dario Viti: "Lavori in corso, finalmente via i lucchetti ai parcheggi"

Castiglione della Pescaia: «Stamattina (ieri, ndr) ho visto i primi lavori finalizzati alla riapertura dei parcheggi a Riva del Sole. Gli operai della Multiservizi stavano togliendo i lucchetti, predisponendo a rendere liberi gli stalli. Da quanto ci risulta i parcheggi pubblici saranno una ventina, di questi uno riservato agli handicap, tre a disco orario, il resto a pagamento nel periodo turistico ma alla chiusura del villaggio saranno liberi».





«Come Riva del Sole Libera esprimiamo apprezzamento verso l’Amministrazione Comunale per il concretizzarsi dell’importante accordo raggiunto con la Soc. Reso che, nella persona della Presidente, ha saputo recuperare uno strappo incomprensibile verso la Comunità Castiglionese». Così l'ex sindaco Dario Viti, a nome del gruppo "Riva del Sole Libera" plaude all'inizio dei lavori per rendere nuovamente fruibili a tutti i parcheggi a Riva del Sole.







