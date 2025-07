Attualità Riunione sulla sicurezza. Megale: «Nessuno ha mai dichiarato “i balneari si paghino la vigilanza”» 18 luglio 2025

Grosseto: Riguardo la riunione avvenuta ieri in Prefettura relativamente alla sicurezza nelle realtà balneari e quel che è emerso su alcuni organi di stampa stamani, l'assessore al Turismo Riccardo Megale precisa che «nessuno ha mai dichiarato "i balneari si paghino la vigilanza"». L'assessore, a margine di un'intervista più ampia, ha semplicemente fatto notare al giornalista che in realtà vicine la vigilanza viene pagata dai privati. Tutto il resto sono ricostruzioni prive di fondamento. L'assessorato ricorda, inoltre, che al fine di reperire informazioni puntuali sulle attività amministrative è possibile rivolgersi all'ufficio stampa del Comune di Grosseto.



