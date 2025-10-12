Ritrovato nella notte un 14enne disperso nei boschi di Pereta

Il ragazzo, che aveva perso l’orientamento dopo una battuta di pesca, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco di Orbetello e Manciano grazie anche all’aiuto di un cacciatore del posto

Pereta: Due squadre dei Vigili del Fuoco - una del distaccamento di Orbetello e una del distaccamento volontario di Manciano - hanno operato nella notte per recuperare un quattordicenne che, rientrando da una battuta di pesca, aveva probabilmente perso l’orientamento all’interno della macchia nei pressi di Pereta, nel comune di Magliano in Toscana.

L’allarme è stato lanciato dai Carabinieri, presenti sul posto e impegnati nelle ricerche insieme al padre del ragazzo, che non vedendolo rientrare a casa si era recato nel luogo dove il figlio solitamente andava a pescare, senza però trovarne traccia.

La fitta vegetazione e l’assenza di illuminazione hanno reso particolarmente complesse le operazioni, sebbene le squadre fossero già riuscite a mettersi in contatto con il giovane, il quale - nonostante la comprensibile apprensione - assicurava di stare bene.

I Vigili del Fuoco hanno quindi aperto un varco nella vegetazione per raggiungerlo e, grazie anche alla collaborazione di un cacciatore della zona, sono riusciti a individuare il quattordicenne e a riaccompagnarlo sano e salvo dai familiari.