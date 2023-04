"Ritratti d’Amore": al via gli shooting fotografici

I vostri animali protagonisti degli scatti di Francesco Minucci, fotografo professionista. Affrettatevi a prenotare al PetStore Conad Grosseto



Grosseto: Il PetStore Conad da poco tempo aperto in via Castiglionese a Grosseto è già un punto di riferimento di moltissimi amici degli animali con il suo vasto assortimento di prodotti e accessori. A marzo è partita una iniziativa che vuole riconoscere attraverso uno scatto fotografico d’autore il rapporto con i propri animali da compagnia. Ai clienti è stato distribuito un buono omaggio per partecipare agli shooting previsti nel mese di aprile. Tutti coloro che hanno ricevuto il buono omaggio possono prenotarsi scegliendo data e ora nel calendario programmato, basta telefonare al n. 0564 386730. I primi due appuntamenti sono già completi, e già si accettano le prenotazioni per il secondo gruppo previsto per martedì 18 aprile dalle 10 alle 12, e giovedì 20 aprile dalle 16 alle 18.

Ogni settimana, fino ad esaurimento delle prenotazioni, saranno realizzate da Francesco Minucci - fotografo professionista, ritrattista - circa 100 immagini che successivamente verranno pubblicate nella pagina Facebook del PetStore, nelle pagine de il quotidiano Il Tirreno e, poi, stampate in formato 20x30 per essere regalate ai proprietari.

Francesco Minucci è un visual artist, che lavora con la fotografia. Le sue opere sono state esposte in mostre personali e collettive, in spazi pubblici e privati, in Italia e all'estero, recentemente ha pubblicato il volume “Per nascita, Per scelta in Maremma Toscana” con una raccolta di ritratti di persone conosciute e sconosciute.





Le fotografie saranno, dunque, opere di pregio nate per testimoniare gli affetti verso i propri compagni. Si formerà così una galleria fantastica che popolerà le case dei grossetani e di quanti vorranno usufruire di questa opportunità gratuita proposta da PetStore Conad.