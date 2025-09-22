Ritorna il “Salotto della Salute”: focus sul fegato e sulla prevenzione dei tumori

Dopo la pausa estiva riparte il ciclo di incontri del Salotto della Salute, lo spazio di confronto e informazione promosso da LILT Grosseto per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della prevenzione e della salute.

Grosseto: Martedì 24 settembre, alle 17.30, presso Toscano Collezioni Via Genova 5, Grosseto, l’appuntamento è dedicato al tema: “Fegato in salute – Conoscere, prevenire, curare. Epidemiologia, prevenzione e diagnosi dei tumori al fegato”

Relatore della serata sarà il Dott. Marco Corsetti, medico gastroenterologo LILT, che guiderà il pubblico in un viaggio di conoscenza e consapevolezza su epatiti, alcol, sindrome metabolica e altri fattori di rischio, illustrando le buone pratiche di prevenzione, l’importanza della diagnosi precoce e i percorsi di cura oggi disponibili.

Questa iniziativa dimostra come la LILT Grosseto sia riuscita a creare una vera rete di collaborazione tra aziende del territorio, enti pubblici, associazioni e gli ordini professionali di medici e infermieri. Insieme condividiamo lo stesso obiettivo: diffondere la cultura della prevenzione e far arrivare un messaggio forte e chiaro a tutta la comunità. Solo facendo squadra possiamo rendere la salute un bene comune e accessibile a tutti” dichiara Barbara Ciacci, consigliera LILT Grosseto.

Un incontro pensato non solo per informare, dice il Direttore Sanitario Lilt dott. Bruno Mazzocchi, ma anche per offrire alla cittadinanza un momento di dialogo diretto con lo specialista: un’occasione preziosa per porre domande, sciogliere dubbi e imparare a prendersi cura di sé.

La Lilt Aps-Ets di Grosseto, ringrazia sentitamente Toscano Collezioni per la disponibilità ad accogliere l'evento e per l' aperitivo e buffet che sarà offerto ai presenti a fine incontro.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: **LILT Grosseto – 0564 453261**

Partner dell’iniziativa: Comune di Grosseto, USL Toscana Sud Est, COeSO, Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma, Fondazione CRFirenze, Avis Grosseto, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Grosseto, Fapacl Grosseto, Ordine delle Professioni Infermieristiche Grosseto.