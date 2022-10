Ritorna il Presepe Vivente di Tarquinia

Nel centro storico della città, il 26 dicembre e il 6 gennaio 2023



Tarquinia: Il desiderio di rivederlo e riviverne le emozioni è grande. La città poi, con il suo centro storico fatto di chiese, torri, vicoli che si aprono su splendide piazze, e antichi palazzi, si presta. Tarquinia, a distanza di tre anni, è pronta a riprendere la tradizione del Presepe Vivente per far rivivere a pieno la magia del Natale. La rappresentazione tornerà con due date: il 26 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023.

“Ripartiamo – sottolineano dall’associazione Presepe Vivente, organizzatrice dell’evento –. L’emergenza sanitaria del covid dovrebbe essere finalmente alle spalle e ci sono le condizioni per vivere tutto l’incanto del Natale. Tarquinia tornerà a trasformarsi nell’antica Betlemme, con tanti figuranti a dar vita a scene di vita quotidiana di 2mila anni fa. Il percorso della rappresentazione ė delineato. Nelle prossime settimane lo faremo conoscere. Possiamo fin da ora dire che sono stati scelti luoghi nuovi che non erano mai stati toccati dalla manifestazione o che erano stati usati come ambientazione nelle prime edizioni”. Per rimanere aggiornati sul Presepe Vivente di Tarquinia è possibile seguire la pagina Facebook e l’account Instagram.